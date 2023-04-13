Мэр Перми решил наградить семейный бизнес за вклад в развитие города

Глава Перми Алексей Демкин внес в городскую думу инициативу о награждении компании ПЗСП, которая принадлежит его семье. Предприятие, по замыслу Демкина, должно получить Почетную грамоту города Перми, следует из документов на сайте думы.
«Наградить Почетной грамотой города Перми акционерное общество „Специализированный застройщик ПЗСП“ за значительный вклад в развитие города Перми в сфере строительства и в связи с 60-летием со дня создания организации. Вручить АО „Специализированный застройщик ПЗСП“ памятный подарок», — говорится в проекте решения думы.
ПЗСП является лидером по объемам строительства среди пермских застройщиков. Возглавляет предприятие брат мэра Перми Евгений Демкин, а их отец Николай Демкин является председатель наблюдательного совета АО «ПЗСП».
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.