На автодороге «Байкалово — Туринская Слобода — Туринск» (Свердловская область) сотрудники Госавтоинспекции применили оружие для того, чтобы поймать пьяного таксиста. Об этом рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по региону.
«Водителю автомобиля Renault Logan был подан сигнал об остановке. Автомобилист требование сотрудников полиции проигнорировал и попытался скрыться, допуская выезды на полосу встречного движения, чем создавал реальную угрозу безопасности. Сотрудниками полиции было принято решение о применении табельного оружия, для производства предупредительного выстрела вверх. После чего водитель иномарки остановился», — сказано в сообщении. В ходе освидетельствования водителя, состояние опьянения подтвердилось. Как выяснилось, мужчина арендует авто и работает в «Яндекс Такси».
Заметив патрульный автомобиль ДПС, водитель решил ехать дальше, так как был в состоянии опьянения. Сотрудники полиции уже составили материалы для передачи в суд. Renault Logan перемещена на специализированную стоянку.
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