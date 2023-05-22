22 мая 2023

Свердловские силовики открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного таксиста. Видео

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, гибдд, дпс
Сотрудники полиции открыли стрельбу, чтобы поймать пьяного автомобилиста Фото:

На автодороге «Байкалово — Туринская Слобода — Туринск» (Свердловская область) сотрудники Госавтоинспекции применили оружие для того, чтобы поймать пьяного таксиста. Об этом рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по региону.

«Водителю автомобиля Renault Logan был подан сигнал об остановке. Автомобилист требование сотрудников полиции проигнорировал и попытался скрыться, допуская выезды на полосу встречного движения, чем создавал реальную угрозу безопасности. Сотрудниками полиции было принято решение о применении табельного оружия, для производства предупредительного выстрела вверх. После чего водитель иномарки остановился», — сказано в сообщении. В ходе освидетельствования водителя, состояние опьянения подтвердилось. Как выяснилось, мужчина арендует авто и работает в «Яндекс Такси».

Заметив патрульный автомобиль ДПС, водитель решил ехать дальше, так как был в состоянии опьянения. Сотрудники полиции уже составили материалы для передачи в суд. Renault Logan перемещена на специализированную стоянку.

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На автодороге «Байкалово — Туринская Слобода — Туринск» (Свердловская область) сотрудники Госавтоинспекции применили оружие для того, чтобы поймать пьяного таксиста. Об этом рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по региону. «Водителю автомобиля Renault Logan был подан сигнал об остановке. Автомобилист требование сотрудников полиции проигнорировал и попытался скрыться, допуская выезды на полосу встречного движения, чем создавал реальную угрозу безопасности. Сотрудниками полиции было принято решение о применении табельного оружия, для производства предупредительного выстрела вверх. После чего водитель иномарки остановился», — сказано в сообщении. В ходе освидетельствования водителя, состояние опьянения подтвердилось. Как выяснилось, мужчина арендует авто и работает в «Яндекс Такси». Заметив патрульный автомобиль ДПС, водитель решил ехать дальше, так как был в состоянии опьянения. Сотрудники полиции уже составили материалы для передачи в суд. Renault Logan перемещена на специализированную стоянку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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