У рабочих на свердловских заводах выросла зарплата

По сравнению с 2022 годом рабочие стали зарабатывать больше Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зарплаты свердловчан, работающих в сфере производства, за год выросли на 12%. Такие выводы сделали аналитики сервиса Зарплата.ру. Результаты исследования есть в распоряжении URA.RU.

«По итогам апреля 2023 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года в сфере производства средние зарплатные предложения выросли на 12%. Наибольшее увеличение отмечается у токарей (+29% — до 90 тысяч), операторов станков с ЧПУ (+27% — до 72 тысяч рублей), инженеров по охране труда (+25% — до 50 тысяч рублей)», — рассказывают авторы исследования.

Также на 20% выросли зарплаты у слесарей (до 50 тысяч), на 19% у инженеров-конструкторов (до 50 тысяч), на 18% у операторов производственной линии (до 52 тысяч). На 14% выросли зарплаты у начальников производства (до 65 тысяч), на 11% у технологов (до 50 тысяч).

Авторы исследования отмечают, что зарплатные предложения по многим производственным специальностям достойно конкурируют с другими, и спрос на технических специалистов и квалифицированных рабочих в отраслях машиностроения, производства, промышленности в ближайший год сохранится.

Ранее URA.RU губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскрыл, что на промышленных предприятиях Свердловской области не хватает 15 тысяч рабочих. Самая востребованная специальность — токари.