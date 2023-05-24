В городе Лесном (Свердловская область) с 26 по 29 мая будут ремонтировать объездную дорогу. Движение закроют от Коммунистического проспекта до Технического проезда.
«В пятницу, 26 мая, начнется обработка поверхности дороги битумной эмульсией, 27—28 мая — укладка асфальта от Технического проезда до заезда на стоянку цеха комбината „Электрохимприбор“. В понедельник, 29 мая, продолжатся работы по асфальтированию участка объездной дороги от заезда на стоянку цеха до улицы Свердлова», — сообщили на странице в соцсети «ВКонтакте» издания «В Лесном».
Ранее URA.RU сообщало о перекрытии трассы Пермь — Екатеринбург в Свердловской области. С 23 мая на участке автодороги заработала новая схема движения.
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