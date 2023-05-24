24 мая 2023

В свердловском городе закроют объездную дорогу на ремонт. Скрин

В Лесном Свердловской области перекроют объездную дорогу на три дня
© Служба новостей «URA.RU»
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"Бабье лето". Пермь, дорожный рабочий, ремонт дорог в городе
Движение закроют с 26 по 29 мая Фото:

В городе Лесном (Свердловская область) с 26 по 29 мая будут ремонтировать объездную дорогу. Движение закроют от Коммунистического проспекта до Технического проезда.

«В пятницу, 26 мая, начнется обработка поверхности дороги битумной эмульсией, 27—28 мая — укладка асфальта от Технического проезда до заезда на стоянку цеха комбината „Электрохимприбор“. В понедельник, 29 мая, продолжатся работы по асфальтированию участка объездной дороги от заезда на стоянку цеха до улицы Свердлова», — сообщили на странице в соцсети «ВКонтакте» издания «В Лесном».

Ранее URA.RU сообщало о перекрытии трассы Пермь — Екатеринбург в Свердловской области. С 23 мая на участке автодороги заработала новая схема движения.

Схема ограничения движения в Лесном с 26—29 мая
Схема ограничения движения в Лесном с 26—29 мая

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В городе Лесном (Свердловская область) с 26 по 29 мая будут ремонтировать объездную дорогу. Движение закроют от Коммунистического проспекта до Технического проезда. «В пятницу, 26 мая, начнется обработка поверхности дороги битумной эмульсией, 27—28 мая — укладка асфальта от Технического проезда до заезда на стоянку цеха комбината „Электрохимприбор“. В понедельник, 29 мая, продолжатся работы по асфальтированию участка объездной дороги от заезда на стоянку цеха до улицы Свердлова», — сообщили на странице в соцсети «ВКонтакте» издания «В Лесном». Ранее URA.RU сообщало о перекрытии трассы Пермь — Екатеринбург в Свердловской области. С 23 мая на участке автодороги заработала новая схема движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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