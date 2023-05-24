24 мая 2023

В Пермском крае ликвидировали деревни в Коми-округе

В Пермском крае упразднили деревни в Коми-округе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, заброшенный дом
Жители уехали из деревень в прошлом году Фото:

Депутаты заксобрания Пермского края приняли решение о ликвидации двух деревень. На пленарном заседании 25 мая они поддержали во втором чтении законопроект об упразднении деревни Бараново (Косинский округ) и поселка Галечник (Юрлинский округ) в Коми-округе. Трансляция заседания проходит на сайте парламента.

Из Бараново последний житель уехал в июне 2022 года. Его дом единственный из шести, оставшихся в деревне, находится в пригодном для проживания состоянии. Галечник расселили по программе переселения жителей из труднодоступных и удаленных населенных пунктов. В 2020—2022 годах из поселка уехала 21 семья. Новое место жительства семьи выбирали сами.

Ранее URA.RU сообщало о ликвидации деревень в районе Крайнего Севера. В 2022 году краевой парламент упразднил населенные пункты, где летом живут дачники.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты заксобрания Пермского края приняли решение о ликвидации двух деревень. На пленарном заседании 25 мая они поддержали во втором чтении законопроект об упразднении деревни Бараново (Косинский округ) и поселка Галечник (Юрлинский округ) в Коми-округе. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. Из Бараново последний житель уехал в июне 2022 года. Его дом единственный из шести, оставшихся в деревне, находится в пригодном для проживания состоянии. Галечник расселили по программе переселения жителей из труднодоступных и удаленных населенных пунктов. В 2020—2022 годах из поселка уехала 21 семья. Новое место жительства семьи выбирали сами. Ранее URA.RU сообщало о ликвидации деревень в районе Крайнего Севера. В 2022 году краевой парламент упразднил населенные пункты, где летом живут дачники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...