В Пермском крае ликвидировали деревни в Коми-округе

В Пермском крае упразднили деревни в Коми-округе

25 мая 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Жители уехали из деревень в прошлом году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты заксобрания Пермского края приняли решение о ликвидации двух деревень. На пленарном заседании 25 мая они поддержали во втором чтении законопроект об упразднении деревни Бараново (Косинский округ) и поселка Галечник (Юрлинский округ) в Коми-округе. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. Из Бараново последний житель уехал в июне 2022 года. Его дом единственный из шести, оставшихся в деревне, находится в пригодном для проживания состоянии. Галечник расселили по программе переселения жителей из труднодоступных и удаленных населенных пунктов. В 2020—2022 годах из поселка уехала 21 семья. Новое место жительства семьи выбирали сами. Ранее URA.RU сообщало о ликвидации деревень в районе Крайнего Севера. В 2022 году краевой парламент упразднил населенные пункты, где летом живут дачники.

Депутаты заксобрания Пермского края приняли решение о ликвидации двух деревень. На пленарном заседании 25 мая они поддержали во втором чтении законопроект об упразднении деревни Бараново (Косинский округ) и поселка Галечник (Юрлинский округ) в Коми-округе. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. Из Бараново последний житель уехал в июне 2022 года. Его дом единственный из шести, оставшихся в деревне, находится в пригодном для проживания состоянии. Галечник расселили по программе переселения жителей из труднодоступных и удаленных населенных пунктов. В 2020—2022 годах из поселка уехала 21 семья. Новое место жительства семьи выбирали сами. Ранее URA.RU сообщало о ликвидации деревень в районе Крайнего Севера. В 2022 году краевой парламент упразднил населенные пункты, где летом живут дачники.