В Перми продают готовую станцию сапбордов

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Вместе со станцией продаются сапборды и спасательные жилеты Фото:

В Перми выставили на продажу сапстанцию. Она располагается на пруду в микрорайоне Парковый. Бизнес полностью готов и укомплектован всем необходимым, говорится в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Бизнес».

«Как раз самое начало сезона, лето обещает быть теплым. Продается прокатный бизнес. Бизнес прибыльный, хорошее место», — сообщает продавец. Стоимость станции — 620 тысяч рублей. В нее входят сапборды в полной комплектации и спасательные жилеты.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае продают охотничье хозяйство. Стоимость бизнеса — 15 миллионов рублей.

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В Перми выставили на продажу сапстанцию. Она располагается на пруду в микрорайоне Парковый. Бизнес полностью готов и укомплектован всем необходимым, говорится в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Бизнес». «Как раз самое начало сезона, лето обещает быть теплым. Продается прокатный бизнес. Бизнес прибыльный, хорошее место», — сообщает продавец. Стоимость станции — 620 тысяч рублей. В нее входят сапборды в полной комплектации и спасательные жилеты. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае продают охотничье хозяйство. Стоимость бизнеса — 15 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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