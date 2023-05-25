В Перми продают готовую станцию сапбордов

Вместе со станцией продаются сапборды и спасательные жилеты
В Перми выставили на продажу сапстанцию. Она располагается на пруду в микрорайоне Парковый. Бизнес полностью готов и укомплектован всем необходимым, говорится в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Бизнес».
«Как раз самое начало сезона, лето обещает быть теплым. Продается прокатный бизнес. Бизнес прибыльный, хорошее место», — сообщает продавец. Стоимость станции — 620 тысяч рублей. В нее входят сапборды в полной комплектации и спасательные жилеты.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае продают охотничье хозяйство. Стоимость бизнеса — 15 миллионов рублей.
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