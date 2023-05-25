В Миассе (Челябинская область) пьяный водитель автобуса собирался отвезти детей в комплекс «Солнечная долина». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Днем около Автозаводцев, 55 инспекторы ГИБДД остановили автобус Higer для проверки документов. Водитель собирался забрать детей для поездки в комплекс „Солнечная долина“. Освидетельствование показало опьянение у мужчины», — рассказали в ведомстве.
На водителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления лицу в состоянии опьянения). Мужчине может грозить штраф суммой 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.
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