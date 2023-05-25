Пьяный водитель автобуса пытался увезти детей на челябинский курорт. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Южноуральский ТЛК. Челябинск., школьный автобус, дети
Водитель планировал отвезти детей на курорт «Солнечная долина» будучи пьяным Фото:

В Миассе (Челябинская область) пьяный водитель автобуса собирался отвезти детей в комплекс «Солнечная долина». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Днем около Автозаводцев, 55 инспекторы ГИБДД остановили автобус Higer для проверки документов. Водитель собирался забрать детей для поездки в комплекс „Солнечная долина“. Освидетельствование показало опьянение у мужчины», — рассказали в ведомстве.

На водителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления лицу в состоянии опьянения). Мужчине может грозить штраф суммой 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе (Челябинская область) пьяный водитель автобуса собирался отвезти детей в комплекс «Солнечная долина». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Днем около Автозаводцев, 55 инспекторы ГИБДД остановили автобус Higer для проверки документов. Водитель собирался забрать детей для поездки в комплекс „Солнечная долина“. Освидетельствование показало опьянение у мужчины», — рассказали в ведомстве. На водителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления лицу в состоянии опьянения). Мужчине может грозить штраф суммой 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...