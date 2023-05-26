МИД РФ заявил протест дипломатам США из-за заявления Салливана об ударах по Крыму

26 мая 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Джейк Салливан одобрил удары Киева по российской территории, сообщили в МИД РФ Фото: Official White House / Erin Scott Старшим дипломатам димписии США в Москве был заявлен протест из-за высказываний помощника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана. Об этом сообщили в МИД РФ. «Вызванным в МИД России 26 мая старшим дипломатам американской дипмиссии в Москве был заявлен решительный протест по поводу неприемлемых высказываний помощника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана», — сказано на сайте МИД РФ. В заявлении Москвы подчеркивается, что он своим заявлением фактически одобрил удары ВСУ по российской территории, в том числе Крыму и Белгородской области. Ранее Салливан утверждал, что Вашингтон не против, если Украина будет использовать американское оружие для удара по Крыму. В МИД РФ обратили внимание, что официальные лица США лицемерно врут, когда заявляют, что не поощряют подобные атаки. Пентагон регулярно поставляет ВСУ вооружение и технику для осуществления террористических актов. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заподозрила Великобританию в планировании терактов в России. По ее мнению, Лондон не только планировал, но и сопровождал проведение терактов.

Старшим дипломатам димписии США в Москве был заявлен протест из-за высказываний помощника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана. Об этом сообщили в МИД РФ. «Вызванным в МИД России 26 мая старшим дипломатам американской дипмиссии в Москве был заявлен решительный протест по поводу неприемлемых высказываний помощника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана», — сказано на сайте МИД РФ. В заявлении Москвы подчеркивается, что он своим заявлением фактически одобрил удары ВСУ по российской территории, в том числе Крыму и Белгородской области. Ранее Салливан утверждал, что Вашингтон не против, если Украина будет использовать американское оружие для удара по Крыму. В МИД РФ обратили внимание, что официальные лица США лицемерно врут, когда заявляют, что не поощряют подобные атаки. Пентагон регулярно поставляет ВСУ вооружение и технику для осуществления террористических актов. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заподозрила Великобританию в планировании терактов в России. По ее мнению, Лондон не только планировал, но и сопровождал проведение терактов.