МИД РФ заподозрил Британию в планировании терактов в России

26 мая 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Великобритания активно оказывает военное содействие ВСУ, сообщила Мария Захарова Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Министерство иностранных дел РФ допускает, что Великобритания участвовала в планировании террористических действий против России. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Не исключаем, что англичане участвовали в планировании, организации и сопровождении террористических атак, совершаемых киевским режимом на территории России», — указано в заявлении Захаровой на сайте ведомства . Представитель МИД напомнила, что в октябре 2022 года была совершена террористическая атака на корабли Черноморского флота в Севастополе. С этим инцидентом связаны британские спецслужбы, заключила Захарова. Также она перечислила другие усилия Лондона, направленных, по словам Захаровой, на военное содействие киевскому неонацистскому режиму. Например, поставки военной продукции, обучение ВСУ в странах Европы и на Украине, предоставление разведданных, а также сопровождение в планировании диверсионных операций.

Министерство иностранных дел РФ допускает, что Великобритания участвовала в планировании террористических действий против России. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Не исключаем, что англичане участвовали в планировании, организации и сопровождении террористических атак, совершаемых киевским режимом на территории России», — указано в заявлении Захаровой на сайте ведомства. Представитель МИД напомнила, что в октябре 2022 года была совершена террористическая атака на корабли Черноморского флота в Севастополе. С этим инцидентом связаны британские спецслужбы, заключила Захарова. Также она перечислила другие усилия Лондона, направленных, по словам Захаровой, на военное содействие киевскому неонацистскому режиму. Например, поставки военной продукции, обучение ВСУ в странах Европы и на Украине, предоставление разведданных, а также сопровождение в планировании диверсионных операций.