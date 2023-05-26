МИД РФ заподозрил Британию в планировании терактов в России

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Нато.вооружение. техника. stock, штурм, ВСУ, наемник, штурмовик, stock
Великобритания активно оказывает военное содействие ВСУ, сообщила Мария Захарова Фото:

Министерство иностранных дел РФ допускает, что Великобритания участвовала в планировании террористических действий против России. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не исключаем, что англичане участвовали в планировании, организации и сопровождении террористических атак, совершаемых киевским режимом на территории России», — указано в заявлении Захаровой на сайте ведомства. Представитель МИД напомнила, что в октябре 2022 года была совершена террористическая атака на корабли Черноморского флота в Севастополе. С этим инцидентом связаны британские спецслужбы, заключила Захарова.

Также она перечислила другие усилия Лондона, направленных, по словам Захаровой, на военное содействие киевскому неонацистскому режиму. Например, поставки военной продукции, обучение ВСУ в странах Европы и на Украине, предоставление разведданных, а также сопровождение в планировании диверсионных операций.

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Министерство иностранных дел РФ допускает, что Великобритания участвовала в планировании террористических действий против России. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Не исключаем, что англичане участвовали в планировании, организации и сопровождении террористических атак, совершаемых киевским режимом на территории России», — указано в заявлении Захаровой на сайте ведомства. Представитель МИД напомнила, что в октябре 2022 года была совершена террористическая атака на корабли Черноморского флота в Севастополе. С этим инцидентом связаны британские спецслужбы, заключила Захарова. Также она перечислила другие усилия Лондона, направленных, по словам Захаровой, на военное содействие киевскому неонацистскому режиму. Например, поставки военной продукции, обучение ВСУ в странах Европы и на Украине, предоставление разведданных, а также сопровождение в планировании диверсионных операций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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