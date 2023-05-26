26 мая 2023

В Челябинске сбили трехлетнего ребенка, находившегося во дворе без родителей

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, футбол, детская площадка, велосипед, мальчик, ребенок
Ребенок находился во дворе один Фото:

В Челябинска автомобиль сбил трехлетнего ребенка, который находился во дворе дома без родителей. Авария произошла на улице Академика Королева, сообщили в управлении ГИБДД Челябинска.

«ДТП случилось 26 мая в 22:02. Женщина 1993 года рождения за рулем Lada Granta совершила наезд на ребенка 2020 года рождения, находившегося на проезжей части дороги во дворе дома, где он живет, без контроля законных представителей», — уточнили в Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, ребенок получил травмы. Он госпитализирован. Где находились родители в момент аварии, не уточняется.

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В Челябинска автомобиль сбил трехлетнего ребенка, который находился во дворе дома без родителей. Авария произошла на улице Академика Королева, сообщили в управлении ГИБДД Челябинска. «ДТП случилось 26 мая в 22:02. Женщина 1993 года рождения за рулем Lada Granta совершила наезд на ребенка 2020 года рождения, находившегося на проезжей части дороги во дворе дома, где он живет, без контроля законных представителей», — уточнили в Госавтоинспекции города. По данным ведомства, ребенок получил травмы. Он госпитализирован. Где находились родители в момент аварии, не уточняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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