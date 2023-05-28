ВС РФ пресекли действия диверсантов в Харьковской области

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ВС РФ уничтожили склады украинской ДРГ, сообщило Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ пресекли действия украинских диверсантов в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России. По информации ведомства, были уничтожены склады боеприпасов иностранного легиона.

«В районах населенного пункта Лиман первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских ДРГ», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что силами ВС РФ были уничтожены склады боеприпасов одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранного легиона.

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ВС РФ пресекли действия украинских диверсантов в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России. По информации ведомства, были уничтожены склады боеприпасов иностранного легиона. «В районах населенного пункта Лиман первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских ДРГ», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что силами ВС РФ были уничтожены склады боеприпасов одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранного легиона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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