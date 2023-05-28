ВС РФ пресекли действия диверсантов в Харьковской области

ВС РФ уничтожили склады украинской ДРГ, сообщило Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ пресекли действия украинских диверсантов в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России. По информации ведомства, были уничтожены склады боеприпасов иностранного легиона.
«В районах населенного пункта Лиман первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских ДРГ», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что силами ВС РФ были уничтожены склады боеприпасов одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранного легиона.
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