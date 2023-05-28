28 мая 2023
27 мая 2023

Аборигены из ХМАО обвинили интернат в махинациях с детским питанием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закладка «первого камня» сразу на двух будущих объектах - под строительство церковно-причтового дома и под строительство ЖК «Медный». Челябинск, столовая, детский сад, суп, детское питание, обед
Детям иногда не хватает простого хлеба Фото:

Ханты обвинили сотрудников интерната для детей из семей коренных народов севера, расположенного в поселении Лямино (ХМАО), в махинациях с детским питанием и нарушении правил безопасности в учреждении. Об этом URA.RU сообщили родители учеников на условиях анонимности.

«Детей в интернате кормят отвратительно. В меню указываются один ассортимент блюд, а по факту дети получают лишь часть от этого. Самый простой пример: написано в меню салат из помидор с луком и маслом. В итоге детям дали по две дольки помидоров. И такая история со всем меню. Доходит до того, что иногда не хватает простого хлеба. Причем по документам продукты детям выдаются», — сообщил собеседник.

Другой родитель рассказал, что в интернате не соблюдают элементарную технику безопасности. Розетки в комнатах без защиты, и дети могут получить травму. Также проблема с кроватями. «В интернате почему-то только кровати для детей начальных классов. Те, кто постарше, уже не могут вытянуть ноги в кровати. Руководству много раз жаловались, но директор отвечает, что не может ничего сделать», — сообщил один из родителей.

В окружном департаменте образования журналисту URA.RU сообщили, что проверят данную информацию и устранят недочеты. Также там отметили, что недавно в ляминский интернат приезжала комиссия из округа и нарушений не выявила.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура нашла более 600 нарушений в школах и детских садах ХМАО. К различным видам ответственности привлечено 127 человек. В суды направлено 24 иска.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ханты обвинили сотрудников интерната для детей из семей коренных народов севера, расположенного в поселении Лямино (ХМАО), в махинациях с детским питанием и нарушении правил безопасности в учреждении. Об этом URA.RU сообщили родители учеников на условиях анонимности. «Детей в интернате кормят отвратительно. В меню указываются один ассортимент блюд, а по факту дети получают лишь часть от этого. Самый простой пример: написано в меню салат из помидор с луком и маслом. В итоге детям дали по две дольки помидоров. И такая история со всем меню. Доходит до того, что иногда не хватает простого хлеба. Причем по документам продукты детям выдаются», — сообщил собеседник. Другой родитель рассказал, что в интернате не соблюдают элементарную технику безопасности. Розетки в комнатах без защиты, и дети могут получить травму. Также проблема с кроватями. «В интернате почему-то только кровати для детей начальных классов. Те, кто постарше, уже не могут вытянуть ноги в кровати. Руководству много раз жаловались, но директор отвечает, что не может ничего сделать», — сообщил один из родителей. В окружном департаменте образования журналисту URA.RU сообщили, что проверят данную информацию и устранят недочеты. Также там отметили, что недавно в ляминский интернат приезжала комиссия из округа и нарушений не выявила. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура нашла более 600 нарушений в школах и детских садах ХМАО. К различным видам ответственности привлечено 127 человек. В суды направлено 24 иска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...