Аборигены из ХМАО обвинили интернат в махинациях с детским питанием

Детям иногда не хватает простого хлеба Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ханты обвинили сотрудников интерната для детей из семей коренных народов севера, расположенного в поселении Лямино (ХМАО), в махинациях с детским питанием и нарушении правил безопасности в учреждении. Об этом URA.RU сообщили родители учеников на условиях анонимности.

«Детей в интернате кормят отвратительно. В меню указываются один ассортимент блюд, а по факту дети получают лишь часть от этого. Самый простой пример: написано в меню салат из помидор с луком и маслом. В итоге детям дали по две дольки помидоров. И такая история со всем меню. Доходит до того, что иногда не хватает простого хлеба. Причем по документам продукты детям выдаются», — сообщил собеседник.

Другой родитель рассказал, что в интернате не соблюдают элементарную технику безопасности. Розетки в комнатах без защиты, и дети могут получить травму. Также проблема с кроватями. «В интернате почему-то только кровати для детей начальных классов. Те, кто постарше, уже не могут вытянуть ноги в кровати. Руководству много раз жаловались, но директор отвечает, что не может ничего сделать», — сообщил один из родителей.

В окружном департаменте образования журналисту URA.RU сообщили, что проверят данную информацию и устранят недочеты. Также там отметили, что недавно в ляминский интернат приезжала комиссия из округа и нарушений не выявила.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура нашла более 600 нарушений в школах и детских садах ХМАО. К различным видам ответственности привлечено 127 человек. В суды направлено 24 иска.