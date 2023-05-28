28 мая 2023
27 мая 2023

В ХМАО выставили на продажу особняк с собственным озером для рыбалки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Глэмпинг – новый для Южного Урала формат сезонного экоотеля. Челябинская область, природа, южный урал, озеро теренкуль
Особняк продают на берегу озера Фото:

В Нижневартовске выставили на продажу особняк за 14,5 миллиона рублей. Дом построен на берегу озера, которое подходит для рыбалки.

«Загородный дом на берегу озера Черное. Дом построен в 2017 году на винтовых сваях, фундамент — монолитная плита. Стены — газобетон, снаружи и внутри обработаны утеплителем корунд слоем в 3 мм, снаружи утеплитель эковата. Окна натуральное дерево с тройным остеклением», — говорится в публикации сервиса «Дом клик».

Кроме основных комнат, в доме обустроен кабинет, а в гостиной установлена печь-камин. На участке построена баня из сруба.

Ранее URA.RU рассказывало, что цены на загородные дома в ХМАО за май взлетели на 20%. Тогда средняя стоимость дач, коттеджей и домов составляла более 5,5 миллиона рублей.

Площадь дома почти 100 квадратных метров
Площадь дома почти 100 квадратных метров
Фото:
Рядом с домом есть собственное озеро
Рядом с домом есть собственное озеро
Фото:
Кроме основных комнат, в доме обустроен кабинет
Кроме основных комнат, в доме обустроен кабинет
Фото:

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В Нижневартовске выставили на продажу особняк за 14,5 миллиона рублей. Дом построен на берегу озера, которое подходит для рыбалки. «Загородный дом на берегу озера Черное. Дом построен в 2017 году на винтовых сваях, фундамент — монолитная плита. Стены — газобетон, снаружи и внутри обработаны утеплителем корунд слоем в 3 мм, снаружи утеплитель эковата. Окна натуральное дерево с тройным остеклением», — говорится в публикации сервиса «Дом клик». Кроме основных комнат, в доме обустроен кабинет, а в гостиной установлена печь-камин. На участке построена баня из сруба. Ранее URA.RU рассказывало, что цены на загородные дома в ХМАО за май взлетели на 20%. Тогда средняя стоимость дач, коттеджей и домов составляла более 5,5 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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