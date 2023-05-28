В Нижневартовске выставили на продажу особняк за 14,5 миллиона рублей. Дом построен на берегу озера, которое подходит для рыбалки.
«Загородный дом на берегу озера Черное. Дом построен в 2017 году на винтовых сваях, фундамент — монолитная плита. Стены — газобетон, снаружи и внутри обработаны утеплителем корунд слоем в 3 мм, снаружи утеплитель эковата. Окна натуральное дерево с тройным остеклением», — говорится в публикации сервиса «Дом клик».
Кроме основных комнат, в доме обустроен кабинет, а в гостиной установлена печь-камин. На участке построена баня из сруба.
Ранее URA.RU рассказывало, что цены на загородные дома в ХМАО за май взлетели на 20%. Тогда средняя стоимость дач, коттеджей и домов составляла более 5,5 миллиона рублей.
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