В ХМАО выставили на продажу особняк с собственным озером для рыбалки. Фото

29 мая 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Особняк продают на берегу озера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске выставили на продажу особняк за 14,5 миллиона рублей. Дом построен на берегу озера, которое подходит для рыбалки. «Загородный дом на берегу озера Черное. Дом построен в 2017 году на винтовых сваях, фундамент — монолитная плита. Стены — газобетон, снаружи и внутри обработаны утеплителем корунд слоем в 3 мм, снаружи утеплитель эковата. Окна натуральное дерево с тройным остеклением», — говорится в публикации сервиса «Дом клик». Кроме основных комнат, в доме обустроен кабинет, а в гостиной установлена печь-камин. На участке построена баня из сруба. Ранее URA.RU рассказывало, что цены на загородные дома в ХМАО за май взлетели на 20%. Тогда средняя стоимость дач, коттеджей и домов составляла более 5,5 миллиона рублей. Площадь дома почти 100 квадратных метров Фото: «Этажи» Рядом с домом есть собственное озеро Фото: «Этажи» Кроме основных комнат, в доме обустроен кабинет Фото: «Этажи»

В Нижневартовске выставили на продажу особняк за 14,5 миллиона рублей. Дом построен на берегу озера, которое подходит для рыбалки. «Загородный дом на берегу озера Черное. Дом построен в 2017 году на винтовых сваях, фундамент — монолитная плита. Стены — газобетон, снаружи и внутри обработаны утеплителем корунд слоем в 3 мм, снаружи утеплитель эковата. Окна натуральное дерево с тройным остеклением», — говорится в публикации сервиса «Дом клик». Кроме основных комнат, в доме обустроен кабинет, а в гостиной установлена печь-камин. На участке построена баня из сруба. Ранее URA.RU рассказывало, что цены на загородные дома в ХМАО за май взлетели на 20%. Тогда средняя стоимость дач, коттеджей и домов составляла более 5,5 миллиона рублей.