Челябинцы избавят жителей других городов от переплат за коммуналку

Система избавит от вороха бумаг при подсчете полученных коммунальных ресурсов Фото: Илья Московец © URA.RU

Разработанная в Челябинске система интеллектуального учета коммунальных ресурсов «Умный город» пополнила реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Интерсвязь», платформа создана для других регионов России.

«В мае реестр отечественного ПО пополнила платформа „Умный город“. Это система для интеллектуального учета ресурсов. Ее создали специально для других регионов страны», — подчеркнули URA.RU разработчики.

На счету компании программа стала двенадцатым продуктом, зарегистрированным в национальном перечне отечественного ПО. По сути это облачное решение, собирающее в едином интерфейсе данные, аналитику и отчеты по многим ресурсам. Среди них электричество, газ, вода, тепло, датчики давления и другие.

Система построена так, что с определенной частотой данные автоматически собираются с общедомовых и индивидуальных приборов учета. На основе консолидированной информации формируется отчет, который отправляется в ресурсоснабжающие организации. Система позволяет своевременно обнаружить аварии на линиях.

Директор центра промышленного интернета «Интерсвязи» Дмитрий Чудинов отметил URA.RU, что компания нацелилась на телекоммуникационные фирмы. Предлагая услугу коммунальщикам, застройщикам и жителям, они позволят им экономить, оплачивая только фактически поставленные ресурсы. Система запущена в Екатеринбурге, в Сосновском районе области. В планах организации значится выход на рынок других регионов России и стран СНГ.