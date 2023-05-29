В Челябинске снесут рынок возле ТРК «Космос»

30 мая 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

На месте рынка разместят несколько торговых объектов, где будет продаваться все самое необходимое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курчатовском районе Челябинска на пересечении улиц Чичерина и Проспекта Победы напротив ТРК «Космос» снесут мини-рынок и поставят несколько торговых объектов. При этом сама территория автовокзала станет общественно-деловой зоной. Об этом 30 мая на заседании гордумы сообщила глава Челябинска Наталья Котова. «Мини-рынок в Курчатовском районе нужно убрать. Оставить автовокзал и поставить несколько торговых объектов, в целом территорию привести в порядок», — распорядилась Котова. Также на заседании гордумы был принят вопрос о том, что теперь территория автовокзала, где сейчас расположен мини-рынок, станет общественно-деловой зоной. Теперь там официально можно размещать торговые объекты и строить торгово-развлекательные комплексы. Во время обсуждения законопроекта некоторые депутаты высказывали опасения по поводу того, что рынок еще больше разрастется. Власти Челябинска, напротив, пообещали убрать мини-рынок предположительно до августа 2023 года, на освободившемся месте разметить несколько торговых объектов, где будет продаваться все самое необходимое.

В Курчатовском районе Челябинска на пересечении улиц Чичерина и Проспекта Победы напротив ТРК «Космос» снесут мини-рынок и поставят несколько торговых объектов. При этом сама территория автовокзала станет общественно-деловой зоной. Об этом 30 мая на заседании гордумы сообщила глава Челябинска Наталья Котова. «Мини-рынок в Курчатовском районе нужно убрать. Оставить автовокзал и поставить несколько торговых объектов, в целом территорию привести в порядок», — распорядилась Котова. Также на заседании гордумы был принят вопрос о том, что теперь территория автовокзала, где сейчас расположен мини-рынок, станет общественно-деловой зоной. Теперь там официально можно размещать торговые объекты и строить торгово-развлекательные комплексы. Во время обсуждения законопроекта некоторые депутаты высказывали опасения по поводу того, что рынок еще больше разрастется. Власти Челябинска, напротив, пообещали убрать мини-рынок предположительно до августа 2023 года, на освободившемся месте разметить несколько торговых объектов, где будет продаваться все самое необходимое.