29 мая 2023

В Челябинске снесут рынок возле ТРК «Космос»

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконная уличная торговля. Рынки. Челябинск, торговля, продукты, пенсионерка, рынок, бабушка, продажа, уличная торговля, базар, рынки
На месте рынка разместят несколько торговых объектов, где будет продаваться все самое необходимое Фото:

В Курчатовском районе Челябинска на пересечении улиц Чичерина и Проспекта Победы напротив ТРК «Космос» снесут мини-рынок и поставят несколько торговых объектов. При этом сама территория автовокзала станет общественно-деловой зоной. Об этом 30 мая на заседании гордумы сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

«Мини-рынок в Курчатовском районе нужно убрать. Оставить автовокзал и поставить несколько торговых объектов, в целом территорию привести в порядок», — распорядилась Котова.

Также на заседании гордумы был принят вопрос о том, что теперь территория автовокзала, где сейчас расположен мини-рынок, станет общественно-деловой зоной. Теперь там официально можно размещать торговые объекты и строить торгово-развлекательные комплексы.

Во время обсуждения законопроекта некоторые депутаты высказывали опасения по поводу того, что рынок еще больше разрастется. Власти Челябинска, напротив, пообещали убрать мини-рынок предположительно до августа 2023 года, на освободившемся месте разметить несколько торговых объектов, где будет продаваться все самое необходимое.

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В Курчатовском районе Челябинска на пересечении улиц Чичерина и Проспекта Победы напротив ТРК «Космос» снесут мини-рынок и поставят несколько торговых объектов. При этом сама территория автовокзала станет общественно-деловой зоной. Об этом 30 мая на заседании гордумы сообщила глава Челябинска Наталья Котова. «Мини-рынок в Курчатовском районе нужно убрать. Оставить автовокзал и поставить несколько торговых объектов, в целом территорию привести в порядок», — распорядилась Котова. Также на заседании гордумы был принят вопрос о том, что теперь территория автовокзала, где сейчас расположен мини-рынок, станет общественно-деловой зоной. Теперь там официально можно размещать торговые объекты и строить торгово-развлекательные комплексы. Во время обсуждения законопроекта некоторые депутаты высказывали опасения по поводу того, что рынок еще больше разрастется. Власти Челябинска, напротив, пообещали убрать мини-рынок предположительно до августа 2023 года, на освободившемся месте разметить несколько торговых объектов, где будет продаваться все самое необходимое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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