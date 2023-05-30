Спортсменка из Тюменской области поехала покорять Азию

Тренер Бухарин: спортсменка из Тюменской области отправилась в Южную Корею на полуфинал Croosfit Games

Спортсменка прошла все необходимые этапы с успехом, тем самым попала на полуфинал в Пусан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спортсменка из Тобольска Анна Иванова отправилась в Пусан (Южная Корея) на полуфинальный этап Croosfit Games (чемпионат мира по кроссфиту). Об этом рассказал в социальных сетях тренер спортсменки Ренат Бухарин.

«На данный момент Анна находится в Пуссане, готовиться к стартам и жалуется на корейскую кухню. С 2 по 4 июня там в очной форме пройдет турнир на открытой арене», — написал в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Тобольск» Ренат Бухарин.

Для того, чтобы попасть на полуфинал, она прошла все необходимые этапы с успехом: в онлайн этапе «Open» (первый этап отбора) стала 50-й из 5570 атлетов по всему миру, затем заняла 12-е место из топ-30 атлетов по континенту Азия.

По словам тренера, Анна начала свой путь в кроссфите и функциональном многоборье. За свою спортивную карьеру выполнила разные нормативы: мастера спорта (МС) по спортивной гимнастике, МС по тяжелой атлетике, становилась призером на множестве региональных и всероссийских соревнованиях.

Сейчас Анна учится в Тюмени на третьем курсе Тюменского Индустриального Института, а также тренирует и тренируется в кроссфит-зале Neft' Crossfit / Тюмень. Она первый атлет из Тюменской области, который вышел на мировой уровень в данном виде спорта.

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