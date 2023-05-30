30 мая 2023
29 мая 2023

В Нижневартовске появился первый пандус, построенный за счет бюджета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень жанровые фотографии Пермь, пандусы для инвалидов, инвалиды-колясочники
Несколько лет понадобилось для  открытия финансирования и строительства пандуса Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) приняли в эксплуатацию первый пандус для ребенка-инвалида, построенный на средства выделенные из бюджета. Об этом рассказал депутат думы муниципалитета Сергей Землянкин.

«Первый пандус в Нижневартовске для ребенка инвалида построили за счет бюджетных средств. Ко мне обратились родители ребенка инвалида за помощью по строительству пандуса, я вынес этот вопрос на решение думы Нижневартовска», — сообщает Землянкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что сложность заключалась в том, что законодательством РФ не предусмотрена обязанность муниципалитета строить пандусы в жилых домах. Для изменения нормативных актов, открытия финансирования и строительства пандуса понадобилось несколько лет.

Ранее URA.RU рассказало, что жительница Лангепаса (ХМАО) пожаловалась губернатору Югры Наталье Комаровой, на пандус для инвалида, которым невозможно пользоваться. Проблема в том, что щеколда, которая не дает откинуться наклонной плоскости находится в нижней части лестницы.

Первый бюджетный пандус в Нижневартовске
Первый бюджетный пандус в Нижневартовске
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) приняли в эксплуатацию первый пандус для ребенка-инвалида, построенный на средства выделенные из бюджета. Об этом рассказал депутат думы муниципалитета Сергей Землянкин. «Первый пандус в Нижневартовске для ребенка инвалида построили за счет бюджетных средств. Ко мне обратились родители ребенка инвалида за помощью по строительству пандуса, я вынес этот вопрос на решение думы Нижневартовска», — сообщает Землянкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что сложность заключалась в том, что законодательством РФ не предусмотрена обязанность муниципалитета строить пандусы в жилых домах. Для изменения нормативных актов, открытия финансирования и строительства пандуса понадобилось несколько лет. Ранее URA.RU рассказало, что жительница Лангепаса (ХМАО) пожаловалась губернатору Югры Наталье Комаровой, на пандус для инвалида, которым невозможно пользоваться. Проблема в том, что щеколда, которая не дает откинуться наклонной плоскости находится в нижней части лестницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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