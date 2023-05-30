В Нижневартовске появился первый пандус, построенный за счет бюджета. Фото

31 мая 2023 в 07:31 Размер текста - 17 +

Несколько лет понадобилось для открытия финансирования и строительства пандуса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) приняли в эксплуатацию первый пандус для ребенка-инвалида, построенный на средства выделенные из бюджета. Об этом рассказал депутат думы муниципалитета Сергей Землянкин. «Первый пандус в Нижневартовске для ребенка инвалида построили за счет бюджетных средств. Ко мне обратились родители ребенка инвалида за помощью по строительству пандуса, я вынес этот вопрос на решение думы Нижневартовска», — сообщает Землянкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что сложность заключалась в том, что законодательством РФ не предусмотрена обязанность муниципалитета строить пандусы в жилых домах. Для изменения нормативных актов, открытия финансирования и строительства пандуса понадобилось несколько лет. Ранее URA.RU рассказало, что жительница Лангепаса (ХМАО) пожаловалась губернатору Югры Наталье Комаровой, на пандус для инвалида, которым невозможно пользоваться. Проблема в том, что щеколда, которая не дает откинуться наклонной плоскости находится в нижней части лестницы. Первый бюджетный пандус в Нижневартовске Фото: Сергей Землянкин

В Нижневартовске (ХМАО) приняли в эксплуатацию первый пандус для ребенка-инвалида, построенный на средства выделенные из бюджета. Об этом рассказал депутат думы муниципалитета Сергей Землянкин. «Первый пандус в Нижневартовске для ребенка инвалида построили за счет бюджетных средств. Ко мне обратились родители ребенка инвалида за помощью по строительству пандуса, я вынес этот вопрос на решение думы Нижневартовска», — сообщает Землянкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что сложность заключалась в том, что законодательством РФ не предусмотрена обязанность муниципалитета строить пандусы в жилых домах. Для изменения нормативных актов, открытия финансирования и строительства пандуса понадобилось несколько лет. Ранее URA.RU рассказало, что жительница Лангепаса (ХМАО) пожаловалась губернатору Югры Наталье Комаровой, на пандус для инвалида, которым невозможно пользоваться. Проблема в том, что щеколда, которая не дает откинуться наклонной плоскости находится в нижней части лестницы.