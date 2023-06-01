В Тюмени сбили 5-летнюю девочку, которая перебегала через дорогу. Фото

02 июня 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

Девочку сбили, когда она перебегала через дорогу, чтобы купить воды Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на улице Червишевский тракт трое детей хотели перебежать через дорогу в неположенном месте. В результате нарушения правила ПДД машина сбила 5-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. «В Тюмени три ребенка попытались перебежать улицу Червишевский тракт вне пешеходного перехода, через четыре полосы движения. Они решили это сделать, потому что хотели купить воды. Во время нарушения правила автомобилем „Тойота“ была сбита 5-летняя девочка. Ее 10-летний брат и еще одна девочка только начинали переходить дорогу. Они не пострадали», — написали в ведомстве. По их информации, оказалось, что мама двоих детей ненадолго зашла домой, оставив их без присмотра. После происшествия пострадавшая девочка была доставлена в больницу на обследование. URA.RU направило запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.

В Тюмени на улице Червишевский тракт трое детей хотели перебежать через дорогу в неположенном месте. В результате нарушения правила ПДД машина сбила 5-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. «В Тюмени три ребенка попытались перебежать улицу Червишевский тракт вне пешеходного перехода, через четыре полосы движения. Они решили это сделать, потому что хотели купить воды. Во время нарушения правила автомобилем „Тойота“ была сбита 5-летняя девочка. Ее 10-летний брат и еще одна девочка только начинали переходить дорогу. Они не пострадали», — написали в ведомстве. По их информации, оказалось, что мама двоих детей ненадолго зашла домой, оставив их без присмотра. После происшествия пострадавшая девочка была доставлена в больницу на обследование. URA.RU направило запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.