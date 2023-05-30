30 мая 2023

Пермяков зовут на вечеринку с жертвоприношением гигантской обезьяне

Пермяков зовут на африканскую вечеринку с жертвоприношением Кинг-Конгу
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей шоколада Николя. Челябинск., обезьяна
Гости будут танцевать под африканские ритмы Фото:

Жителей Перми приглашают на вечеринку в ночном клубе в стиле Африки. Гостей будет развлекать аниматор в костюме Кинг-Конга, которому на мероприятии сделают символическое жертвоприношение.

«Погрузимся в африканскую атмосферу, принесем жертву Кинг-Конгу. Зажигательные ритмы музыки изгонят не только злые силы, но и серые думы», — сообщается в анонсе вечеринки в группе клуба DIESEL ROOM в соцсети «ВКонтакте».

Посетителям клуба обещают дикие танцы, а также исполнение африканских песен в караоке. Вечеринка пройдет в клубе 2 и 3 июня.

Ранее URA.RU рассказало, что 3 июня в Перми состоится модная вечеринка с участием легендарного диджея. Чтобы туда попасть, нужно пройти регистрацию и назвать кодовое слово на входе.

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Жителей Перми приглашают на вечеринку в ночном клубе в стиле Африки. Гостей будет развлекать аниматор в костюме Кинг-Конга, которому на мероприятии сделают символическое жертвоприношение. «Погрузимся в африканскую атмосферу, принесем жертву Кинг-Конгу. Зажигательные ритмы музыки изгонят не только злые силы, но и серые думы», — сообщается в анонсе вечеринки в группе клуба DIESEL ROOM в соцсети «ВКонтакте». Посетителям клуба обещают дикие танцы, а также исполнение африканских песен в караоке. Вечеринка пройдет в клубе 2 и 3 июня. Ранее URA.RU рассказало, что 3 июня в Перми состоится модная вечеринка с участием легендарного диджея. Чтобы туда попасть, нужно пройти регистрацию и назвать кодовое слово на входе.
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