Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на спектакль с участием Милоша Биковича. Скрин

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Здание Тюменской филармонии. Тюмень, тюменская филармония
Спектакль пройдет 3 июня в филармонии Фото:

Жители Тюмени раскупили дорогие билеты за семь тысяч рублей на спектакль с участием сербского актера Милоша Биковича. Информация об этом представлена на официальном сайте тюменской филармонии, где и пройдет 3 июня представление.

«Милош Бикович в спектакле „Ложь“ по роману Флориана Зеллера. Эта пьеса начинается и трактуется как комедия. В один момент очень искусным образом из комедии она превращается в очень серьезную драму, в которой рассматривается вопрос о том, насколько человек способен быть правдивым и честным», — сообщается в афише.

На сайте тюменской филармонии указано, что тюменцы раскупили места в ложах и в центральной части партера. За семь тысяч рублей остался лишь один билет. Стоимость не купленных билетов варьируется от 2000 до 5500 рублей.

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Жители Тюмени раскупили дорогие билеты за семь тысяч рублей на спектакль с участием сербского актера Милоша Биковича. Информация об этом представлена на официальном сайте тюменской филармонии, где и пройдет 3 июня представление. «Милош Бикович в спектакле „Ложь“ по роману Флориана Зеллера. Эта пьеса начинается и трактуется как комедия. В один момент очень искусным образом из комедии она превращается в очень серьезную драму, в которой рассматривается вопрос о том, насколько человек способен быть правдивым и честным», — сообщается в афише. На сайте тюменской филармонии указано, что тюменцы раскупили места в ложах и в центральной части партера. За семь тысяч рублей остался лишь один билет. Стоимость не купленных билетов варьируется от 2000 до 5500 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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