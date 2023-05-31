Спектакль пройдет 3 июня в филармонии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители Тюмени раскупили дорогие билеты за семь тысяч рублей на спектакль с участием сербского актера Милоша Биковича. Информация об этом представлена на официальном сайте тюменской филармонии, где и пройдет 3 июня представление.

«Милош Бикович в спектакле „Ложь“ по роману Флориана Зеллера. Эта пьеса начинается и трактуется как комедия. В один момент очень искусным образом из комедии она превращается в очень серьезную драму, в которой рассматривается вопрос о том, насколько человек способен быть правдивым и честным», — сообщается в афише.

На сайте тюменской филармонии указано, что тюменцы раскупили места в ложах и в центральной части партера. За семь тысяч рублей остался лишь один билет. Стоимость не купленных билетов варьируется от 2000 до 5500 рублей.