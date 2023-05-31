Психолог раскрыла, почему мужчины выбирают порно вместо женщин. Видео

Семейный психолог Полевичок: мужчины любят смотреть порно из-за отсутствия рисков в отношениях

31 мая 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

Мужчины чаще женщин смотрят порно, отметила Олеся Полевичок Фото: Анна Майорова © URA.RU Мужчины предпочитают смотреть порно из-за отсутствия рисков в отношениях полов. Об этой и других причинах увлечения мужчин видео для взрослых рассказала семейный психолог Олеся Полевичок. «В данном случае нет рисков заражения инфекциями, передающимися половым путем, нет риска наступления нежелательной беременности, нет страха не оправдать ожидания партнера или партнерши», — заявила Олеся Полевичок, ее слова приводит Пятый канал. Она подчеркнула, что просмотр порнороликов снимает стресс и поднимает настроение. Полевичок отметила, что мужчины чаще, чем женщины смотрят подобные видео. По ее словам, это может быть связано с тем, что мужчинам может не хватать душевной или эмоциональной близости, тепла и понимания. Женщины реже мужчин сублимируют потребность в любви через секс, отметила эксперт. При этом, добавила Полевичок, просмотр порно может негативно сказаться на сексуальном поведении мужчины. Ранее врач-сексолог, психотерапевт Олег Гулько рассказала, как просмотр порно в подростковом возрасте влияет на организм человека. По ее словам, у подростков может возникнуть эректильная дисфункция.

Мужчины предпочитают смотреть порно из-за отсутствия рисков в отношениях полов. Об этой и других причинах увлечения мужчин видео для взрослых рассказала семейный психолог Олеся Полевичок. «В данном случае нет рисков заражения инфекциями, передающимися половым путем, нет риска наступления нежелательной беременности, нет страха не оправдать ожидания партнера или партнерши», — заявила Олеся Полевичок, ее слова приводит Пятый канал. Она подчеркнула, что просмотр порнороликов снимает стресс и поднимает настроение. Полевичок отметила, что мужчины чаще, чем женщины смотрят подобные видео. По ее словам, это может быть связано с тем, что мужчинам может не хватать душевной или эмоциональной близости, тепла и понимания. Женщины реже мужчин сублимируют потребность в любви через секс, отметила эксперт. При этом, добавила Полевичок, просмотр порно может негативно сказаться на сексуальном поведении мужчины. Ранее врач-сексолог, психотерапевт Олег Гулько рассказала, как просмотр порно в подростковом возрасте влияет на организм человека. По ее словам, у подростков может возникнуть эректильная дисфункция.