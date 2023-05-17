The Sun выяснила, почему мужчины отказываются от секса с женой

The Sun: мужчины отказываются от секса с женой из-за чувства подавленности

17 мая 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Интиму мешает чувство подавленности Фото: Размик Закарян © URA.RU Мужчины отказываются от секса с женой, потому что чувствуют себя несчастными. Таким мнением поделилась колумнистка Дейдре Сандерс в авторской колонке The Sun, отвечая на вопрос читательницы. «Тот факт, что ваш муж перестал заниматься сексом, говорит о том, что он может чувствовать себя в целом несчастным или даже подавленным», — написала Сандерс в колонке The Sun. Вместо того чтобы пытаться соблазнить его и, таким образом, оказывать на мужчину давление, что только усугубит ситуацию, нужно обсудить эту проблему. Сандерс посоветовала спросить, счастлив ли супруг и чем ему может помочь жена. Ранее клинический психолог Дарья Яушева поделилась способами, которые помогут сохранить страсть в многолетнем браке. Она отметила, что нежность, тактильный контакт и искренние разговоры могут сохранить страсть даже в 30-летнем браке.

Мужчины отказываются от секса с женой, потому что чувствуют себя несчастными. Таким мнением поделилась колумнистка Дейдре Сандерс в авторской колонке The Sun, отвечая на вопрос читательницы. «Тот факт, что ваш муж перестал заниматься сексом, говорит о том, что он может чувствовать себя в целом несчастным или даже подавленным», — написала Сандерс в колонке The Sun. Вместо того чтобы пытаться соблазнить его и, таким образом, оказывать на мужчину давление, что только усугубит ситуацию, нужно обсудить эту проблему. Сандерс посоветовала спросить, счастлив ли супруг и чем ему может помочь жена. Ранее клинический психолог Дарья Яушева поделилась способами, которые помогут сохранить страсть в многолетнем браке. Она отметила, что нежность, тактильный контакт и искренние разговоры могут сохранить страсть даже в 30-летнем браке.