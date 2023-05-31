Свердловские прокуроры нашли десятки нарушений на детских площадках

По итогу 2022 года прокуратура Свердловской области внесла 76 представлений об устранении нарушений на детских игровых площадках. Также сотрудники ведомства возбудили семь дел об административных нарушениях, рассказали URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
«В 2022 году прокурорами в связи с выявленными нарушениями внесено 76 представлений, возбуждено семь дел об административных правонарушениях, 14 лицам объявлены предостережения. В результате принятых мер прокурорского реагирования в надлежащее состояние приведены 77 детских игровых и спортивных площадок», — рассказали в ведомстве.
Например, нарушения находили на детской площадке в школе-интернате имени Мартиросяна в Верхней Пышме. На аттракционах стерлась краска, у песочницы не было защитной крышки, на корте для катания на коньках частично отсутствовало ограждение, а дорожки к главному входы были с дефектами. После того, как прокуроры внесли представление директору, нарушения устранили.
Ранее URA.RU писало, что в Академическом районе Екатеринбурга на одной из детских площадок мальчик сломал ногу. Он упал с высокой горки, на которую уже давно жаловались родители.
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