31 мая 2023

Свердловские прокуроры нашли десятки нарушений на детских площадках

© Служба новостей «URA.RU»
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Парки Екатеринбурга. Екатеринбург, детская площадка, деревянная горка
Прокуроры занялись детскими площадками Фото:

По итогу 2022 года прокуратура Свердловской области внесла 76 представлений об устранении нарушений на детских игровых площадках. Также сотрудники ведомства возбудили семь дел об административных нарушениях, рассказали URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«В 2022 году прокурорами в связи с выявленными нарушениями внесено 76 представлений, возбуждено семь дел об административных правонарушениях, 14 лицам объявлены предостережения. В результате принятых мер прокурорского реагирования в надлежащее состояние приведены 77 детских игровых и спортивных площадок», — рассказали в ведомстве.

Например, нарушения находили на детской площадке в школе-интернате имени Мартиросяна в Верхней Пышме. На аттракционах стерлась краска, у песочницы не было защитной крышки, на корте для катания на коньках частично отсутствовало ограждение, а дорожки к главному входы были с дефектами. После того, как прокуроры внесли представление директору, нарушения устранили.

Ранее URA.RU писало, что в Академическом районе Екатеринбурга на одной из детских площадок мальчик сломал ногу. Он упал с высокой горки, на которую уже давно жаловались родители.

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По итогу 2022 года прокуратура Свердловской области внесла 76 представлений об устранении нарушений на детских игровых площадках. Также сотрудники ведомства возбудили семь дел об административных нарушениях, рассказали URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. «В 2022 году прокурорами в связи с выявленными нарушениями внесено 76 представлений, возбуждено семь дел об административных правонарушениях, 14 лицам объявлены предостережения. В результате принятых мер прокурорского реагирования в надлежащее состояние приведены 77 детских игровых и спортивных площадок», — рассказали в ведомстве. Например, нарушения находили на детской площадке в школе-интернате имени Мартиросяна в Верхней Пышме. На аттракционах стерлась краска, у песочницы не было защитной крышки, на корте для катания на коньках частично отсутствовало ограждение, а дорожки к главному входы были с дефектами. После того, как прокуроры внесли представление директору, нарушения устранили. Ранее URA.RU писало, что в Академическом районе Екатеринбурга на одной из детских площадок мальчик сломал ногу. Он упал с высокой горки, на которую уже давно жаловались родители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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