Врач рассказала, какие опасности ждут тюменских аллергиков в июне

Иммунолог Яснова: в июне аллергикам из Тюмени следует опасаться тополиного пуха и злаковых

01 июня 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Тополиный пух начнет пылить в июне Фото: Денис Моргунов © URA.RU С наступлением июня в Тюменской области начинают зацветать новые растения. В свою очередь они провоцируют аллергию, мешающую в повседневной жизни. Врач аллерголог-иммунолог Яснова Юлия из тюменского Центра Аллергии и астмы «Парацельс» рассказала URA.RU, каких опасностей ждать с новым месяцем. «Уже зацветают самые нетерпеливые подорожники, а ведь это — растение из группы сорных трав. Также пыльца деревьев все еще витает в воздухе Тюмени, ожидаем цветение лип, уже полетел пух с тополей, начинают пылить злаки и маревые», — рассказала Яснова. Она также добавила, что из-за жаркой погоды можно ожидать повторного цветения некоторых кустарников. При этом недавние пожары с большой вероятностью повлияли на уменьшение количества пыльцы. Яснова также рассказала, что для июньских пыльцевых аллергенов есть ряд перекрестных продуктов, которые стоит исключить из рациона. Среди них мед и продукты пчеловодства, мюсли и батончики-мюсли, хлебо-булочные изделия и злаковые травы. Также в списке оказались кукуруза, арахис, бобовые, цитрусовые, кофе и его заменители, клубника и земляника.

С наступлением июня в Тюменской области начинают зацветать новые растения. В свою очередь они провоцируют аллергию, мешающую в повседневной жизни. Врач аллерголог-иммунолог Яснова Юлия из тюменского Центра Аллергии и астмы «Парацельс» рассказала URA.RU, каких опасностей ждать с новым месяцем. «Уже зацветают самые нетерпеливые подорожники, а ведь это — растение из группы сорных трав. Также пыльца деревьев все еще витает в воздухе Тюмени, ожидаем цветение лип, уже полетел пух с тополей, начинают пылить злаки и маревые», — рассказала Яснова. Она также добавила, что из-за жаркой погоды можно ожидать повторного цветения некоторых кустарников. При этом недавние пожары с большой вероятностью повлияли на уменьшение количества пыльцы. Яснова также рассказала, что для июньских пыльцевых аллергенов есть ряд перекрестных продуктов, которые стоит исключить из рациона. Среди них мед и продукты пчеловодства, мюсли и батончики-мюсли, хлебо-булочные изделия и злаковые травы. Также в списке оказались кукуруза, арахис, бобовые, цитрусовые, кофе и его заменители, клубника и земляника.