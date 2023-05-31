31 мая 2023

Врач рассказала, какие опасности ждут тюменских аллергиков в июне

Иммунолог Яснова: в июне аллергикам из Тюмени следует опасаться тополиного пуха и злаковых
© Служба новостей «URA.RU»
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Тополиный пух. Тюмень, провода, тополиный пух, тополь, пух, аллергия
Тополиный пух начнет пылить в июне Фото:

С наступлением июня в Тюменской области начинают зацветать новые растения. В свою очередь они провоцируют аллергию, мешающую в повседневной жизни. Врач аллерголог-иммунолог Яснова Юлия из тюменского Центра Аллергии и астмы «Парацельс» рассказала URA.RU, каких опасностей ждать с новым месяцем.

«Уже зацветают самые нетерпеливые подорожники, а ведь это — растение из группы сорных трав. Также пыльца деревьев все еще витает в воздухе Тюмени, ожидаем цветение лип, уже полетел пух с тополей, начинают пылить злаки и маревые», — рассказала Яснова. Она также добавила, что из-за жаркой погоды можно ожидать повторного цветения некоторых кустарников. При этом недавние пожары с большой вероятностью повлияли на уменьшение количества пыльцы.

Яснова также рассказала, что для июньских пыльцевых аллергенов есть ряд перекрестных продуктов, которые стоит исключить из рациона. Среди них мед и продукты пчеловодства, мюсли и батончики-мюсли, хлебо-булочные изделия и злаковые травы. Также в списке оказались кукуруза, арахис, бобовые, цитрусовые, кофе и его заменители, клубника и земляника.

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С наступлением июня в Тюменской области начинают зацветать новые растения. В свою очередь они провоцируют аллергию, мешающую в повседневной жизни. Врач аллерголог-иммунолог Яснова Юлия из тюменского Центра Аллергии и астмы «Парацельс» рассказала URA.RU, каких опасностей ждать с новым месяцем. «Уже зацветают самые нетерпеливые подорожники, а ведь это — растение из группы сорных трав. Также пыльца деревьев все еще витает в воздухе Тюмени, ожидаем цветение лип, уже полетел пух с тополей, начинают пылить злаки и маревые», — рассказала Яснова. Она также добавила, что из-за жаркой погоды можно ожидать повторного цветения некоторых кустарников. При этом недавние пожары с большой вероятностью повлияли на уменьшение количества пыльцы. Яснова также рассказала, что для июньских пыльцевых аллергенов есть ряд перекрестных продуктов, которые стоит исключить из рациона. Среди них мед и продукты пчеловодства, мюсли и батончики-мюсли, хлебо-булочные изделия и злаковые травы. Также в списке оказались кукуруза, арахис, бобовые, цитрусовые, кофе и его заменители, клубника и земляника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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