31 мая 2023

Жителей ХМАО зовут в Москву паковать мягкие игрушки на вахту за 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие Недели гордости Маргинальным сейлом 2.0. Екатеринбург, распродажа, мягкая игрушка, барахолка
Работникам предстоит паковать мягкие игрушки Фото:

Жителей ХМАО зовут работать в Москву упаковщиками мягких игрушек. Сотрудникам обещают платить более 200 тысяч рублей за вахту.

«Обязанности упаковщика: упаковка продукции в коробки, наклейка стикеров, контроль брака. Работа не сложная, принимаем без опыта, научим всему. Выдаем спецодежду. Сидячая работа в женском коллективе. Зарплата составляет от 132 000 до 215 000 рублей», — следует из объявления сервиса «Авито Работа».

Сотрудникам предлагают на выбор длительность вахты от 30 до 120 дней. Работодатель также обещает бесплатное проживание в хостеле и компенсацию проезда в конце вахты.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО искали грузчиков на вахту в Московскую область. Работникам обещали дать жилье и кормить три раза в день.

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Жителей ХМАО зовут работать в Москву упаковщиками мягких игрушек. Сотрудникам обещают платить более 200 тысяч рублей за вахту. «Обязанности упаковщика: упаковка продукции в коробки, наклейка стикеров, контроль брака. Работа не сложная, принимаем без опыта, научим всему. Выдаем спецодежду. Сидячая работа в женском коллективе. Зарплата составляет от 132 000 до 215 000 рублей», — следует из объявления сервиса «Авито Работа». Сотрудникам предлагают на выбор длительность вахты от 30 до 120 дней. Работодатель также обещает бесплатное проживание в хостеле и компенсацию проезда в конце вахты. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО искали грузчиков на вахту в Московскую область. Работникам обещали дать жилье и кормить три раза в день.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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