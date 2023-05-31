Жителей ХМАО зовут в Москву паковать мягкие игрушки на вахту за 200 тысяч рублей

Жителей ХМАО зовут работать в Москву упаковщиками мягких игрушек. Сотрудникам обещают платить более 200 тысяч рублей за вахту.
«Обязанности упаковщика: упаковка продукции в коробки, наклейка стикеров, контроль брака. Работа не сложная, принимаем без опыта, научим всему. Выдаем спецодежду. Сидячая работа в женском коллективе. Зарплата составляет от 132 000 до 215 000 рублей», — следует из объявления сервиса «Авито Работа».
Сотрудникам предлагают на выбор длительность вахты от 30 до 120 дней. Работодатель также обещает бесплатное проживание в хостеле и компенсацию проезда в конце вахты.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО искали грузчиков на вахту в Московскую область. Работникам обещали дать жилье и кормить три раза в день.
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