Жителей ХМАО зовут в Москву паковать мягкие игрушки на вахту за 200 тысяч рублей

01 июня 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Работникам предстоит паковать мягкие игрушки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей ХМАО зовут работать в Москву упаковщиками мягких игрушек. Сотрудникам обещают платить более 200 тысяч рублей за вахту. «Обязанности упаковщика: упаковка продукции в коробки, наклейка стикеров, контроль брака. Работа не сложная, принимаем без опыта, научим всему. Выдаем спецодежду. Сидячая работа в женском коллективе. Зарплата составляет от 132 000 до 215 000 рублей», — следует из объявления сервиса «Авито Работа». Сотрудникам предлагают на выбор длительность вахты от 30 до 120 дней. Работодатель также обещает бесплатное проживание в хостеле и компенсацию проезда в конце вахты. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО искали грузчиков на вахту в Московскую область. Работникам обещали дать жилье и кормить три раза в день.

Жителей ХМАО зовут работать в Москву упаковщиками мягких игрушек. Сотрудникам обещают платить более 200 тысяч рублей за вахту. «Обязанности упаковщика: упаковка продукции в коробки, наклейка стикеров, контроль брака. Работа не сложная, принимаем без опыта, научим всему. Выдаем спецодежду. Сидячая работа в женском коллективе. Зарплата составляет от 132 000 до 215 000 рублей», — следует из объявления сервиса «Авито Работа». Сотрудникам предлагают на выбор длительность вахты от 30 до 120 дней. Работодатель также обещает бесплатное проживание в хостеле и компенсацию проезда в конце вахты. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО искали грузчиков на вахту в Московскую область. Работникам обещали дать жилье и кормить три раза в день.