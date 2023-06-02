Два пассажира были погибли в результате ДТП
В Тюмени два человека и косуля погибли ночью во время ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
«Автомобиль „Чанган“ на 26-м километре автодороги Голышманово-Аромашево в третьем часу ночи сбил косулю. От удара машина съехала в кювет и опрокинулась. В аварии погибли пассажиры: 24-летняя девушка и 31-летний мужчина, жители села Аромашево. Также погибло животное», — пишут в ведомстве.
По словам пресс-службы, 22-летняя пассажирка с различными травмами доставлена в больницу. 25-летнего водителя осмотрели врачи, от госпитализации парень отказался. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.
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