В Челябинске нашли расчлененный труп пропавшего в январе мужчины

В Металлургическом районе Челябинска найден расчлененный труп мужчины, который пропал без вести в январе. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«В субботу, 3 июня, в квартире дома по улице Пети Калмыкова, 12, был обнаружен расчлененный труп мужчины 1981 года рождения. Мужчина числился без вести пропавшим с 5 января 2023 года», — рассказал источник URA.RU.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По подозрению в преступлении задержана сожительница мужчины 1978 года рождения. Она помещена в изолятор временного содержания. Редакция URA.RU запросила комментарий в СУ СКР по Челябинской области. Он будет опубликован, как только поступит.
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