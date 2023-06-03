03 июня 2023
02 июня 2023

В Челябинске нашли расчлененный труп пропавшего в январе мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр города оцеплен полицией. Челябинск, оцепление, улица коммуны
Подозреваемая в убийстве женщина задержана Фото:

В Металлургическом районе Челябинска найден расчлененный труп мужчины, который пропал без вести в январе. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В субботу, 3 июня, в квартире дома по улице Пети Калмыкова, 12, был обнаружен расчлененный труп мужчины 1981 года рождения. Мужчина числился без вести пропавшим с 5 января 2023 года», — рассказал источник URA.RU.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По подозрению в преступлении задержана сожительница мужчины 1978 года рождения. Она помещена в изолятор временного содержания. Редакция URA.RU запросила комментарий в СУ СКР по Челябинской области. Он будет опубликован, как только поступит.

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В Металлургическом районе Челябинска найден расчлененный труп мужчины, который пропал без вести в январе. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В субботу, 3 июня, в квартире дома по улице Пети Калмыкова, 12, был обнаружен расчлененный труп мужчины 1981 года рождения. Мужчина числился без вести пропавшим с 5 января 2023 года», — рассказал источник URA.RU. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По подозрению в преступлении задержана сожительница мужчины 1978 года рождения. Она помещена в изолятор временного содержания. Редакция URA.RU запросила комментарий в СУ СКР по Челябинской области. Он будет опубликован, как только поступит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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