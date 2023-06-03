В Челябинске нашли расчлененный труп пропавшего в январе мужчины

Подозреваемая в убийстве женщина задержана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Металлургическом районе Челябинска найден расчлененный труп мужчины, который пропал без вести в январе. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В субботу, 3 июня, в квартире дома по улице Пети Калмыкова, 12, был обнаружен расчлененный труп мужчины 1981 года рождения. Мужчина числился без вести пропавшим с 5 января 2023 года», — рассказал источник URA.RU.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По подозрению в преступлении задержана сожительница мужчины 1978 года рождения. Она помещена в изолятор временного содержания. Редакция URA.RU запросила комментарий в СУ СКР по Челябинской области. Он будет опубликован, как только поступит.