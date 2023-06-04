В Мелитополе произошел мощный взрыв

ВСУ ударили по Мелитополю 4 июня (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Мелитополе (Запорожская область) произошел взрыв. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В Мелитополе громко! Только что в городе прозвучал взрыв», — написал Рогов в своем telegram-канале.
Другой информации он не привел. Пообещал сообщить подробности позже.
Днем 4 июня «Военкоры Русской Весны» сообщили, что ВСУ начали атаку в Запорожской области с танками. Пока официального подтверждения Минобороны РФ нет, власти Запорожья пообещали сообщить подробности попытки наступления ВСУ позже.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!