В Мелитополе произошел мощный взрыв

04 июня 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили по Мелитополю 4 июня (архивное фото) Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мелитополе (Запорожская область) произошел взрыв. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В Мелитополе громко! Только что в городе прозвучал взрыв», — написал Рогов в своем telegram-канале. Другой информации он не привел. Пообещал сообщить подробности позже. Днем 4 июня «Военкоры Русской Весны» сообщили, что ВСУ начали атаку в Запорожской области с танками. Пока официального подтверждения Минобороны РФ нет, власти Запорожья пообещали сообщить подробности попытки наступления ВСУ позже.

В Мелитополе (Запорожская область) произошел взрыв. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В Мелитополе громко! Только что в городе прозвучал взрыв», — написал Рогов в своем telegram-канале. Другой информации он не привел. Пообещал сообщить подробности позже. Днем 4 июня «Военкоры Русской Весны» сообщили, что ВСУ начали атаку в Запорожской области с танками. Пока официального подтверждения Минобороны РФ нет, власти Запорожья пообещали сообщить подробности попытки наступления ВСУ позже.