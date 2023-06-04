В Мелитополе произошел мощный взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разрушенный животноводческий комплекс. Мелитополь, ферма, последствия, разрушения, обстрел, прилёты, Обстрелы
ВСУ ударили по Мелитополю 4 июня (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мелитополе (Запорожская область) произошел взрыв. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко! Только что в городе прозвучал взрыв», — написал Рогов в своем telegram-канале.

Другой информации он не привел. Пообещал сообщить подробности позже.

Днем 4 июня «Военкоры Русской Весны» сообщили, что ВСУ начали атаку в Запорожской области с танками. Пока официального подтверждения Минобороны РФ нет, власти Запорожья пообещали сообщить подробности попытки наступления ВСУ позже.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мелитополе (Запорожская область) произошел взрыв. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В Мелитополе громко! Только что в городе прозвучал взрыв», — написал Рогов в своем telegram-канале. Другой информации он не привел. Пообещал сообщить подробности позже. Днем 4 июня «Военкоры Русской Весны» сообщили, что ВСУ начали атаку в Запорожской области с танками. Пока официального подтверждения Минобороны РФ нет, власти Запорожья пообещали сообщить подробности попытки наступления ВСУ позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...