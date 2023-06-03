В ХМАО синоптики обещают жару до +37 градусов

04 июня 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

В южной половине округа воздух прогреется до +37 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономного округе в понедельник, 5 июня, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха местами до + 37 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе. «В понедельник 5 июня на территории ХМАО ожидается температура воздуха ночью +15,+20 градусов, днем +25,+30, местами по южной половине +32,+37 градусов, местами по северной половине +18,+23 градуса. Синоптики прогнозируют дожди и грозы. Ветер северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 15-18 м/с», — сообщают синоптики на сайте управления. Во вторник 6 июня жара немного ослабнет. Температура воздуха ночью составит +9,+14 градусов, днем +22,+27, местами по южной половине +29,+34, местами по северной половине +15,+20. Ожидаются кратковременные дожди и грозы, ветер западного направления 4-9 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе в выходные 3 и 4 июня ожидается днем до 30 градусов тепла. В отдельных районах синоптики обещали дожди и грозы.

В Ханты-Мансийском автономного округе в понедельник, 5 июня, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха местами до + 37 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе. «В понедельник 5 июня на территории ХМАО ожидается температура воздуха ночью +15,+20 градусов, днем +25,+30, местами по южной половине +32,+37 градусов, местами по северной половине +18,+23 градуса. Синоптики прогнозируют дожди и грозы. Ветер северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 15-18 м/с», — сообщают синоптики на сайте управления. Во вторник 6 июня жара немного ослабнет. Температура воздуха ночью составит +9,+14 градусов, днем +22,+27, местами по южной половине +29,+34, местами по северной половине +15,+20. Ожидаются кратковременные дожди и грозы, ветер западного направления 4-9 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе в выходные 3 и 4 июня ожидается днем до 30 градусов тепла. В отдельных районах синоптики обещали дожди и грозы.