Тюменец сломал позвоночник, отдыхая на водоеме

В Тюмени нетрезвый ныряльщик получил перелом позвоночника и чуть не захлебнулся

Сотрудники скорой увезли мужчину в больницу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Нетрезвый житель Тюмени сломал позвоночник нырнув в воду вниз головой, но остался жив благодаря случайному очевидцу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.

«На дачном карьере 4 июня с мостика головой вниз нырнул 36-летний мужчина, спустя секунды он всплыл спиной вверх. Позвать на помощь он не мог: лицо было погружено в воду — уже захлебывался, ног и рук не чувствовал. Случайный свидетель бросился в воду, чтобы его спасти», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменского депздрава.

Прибывшие на место медики диагностировали у нетрезвого мужчины перелом шейного отдела позвоночника. Пациента обезболили и доставили в больницу.

Медики просят тюменцев быть осторожнее: не нырять в водоемы с разбега, вниз головой, предварительно не изучив глубину и состояние дна. А если вы стали свидетелями несчастного случая, то перед спасением оцените свои возможности: умение плавать и знания, как вытащить человека из воды.