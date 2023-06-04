04 июня 2023

Тюменец сломал позвоночник, отдыхая на водоеме

В Тюмени нетрезвый ныряльщик получил перелом позвоночника и чуть не захлебнулся
© Служба новостей «URA.RU»
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Предвыборная агитация политических партий Единая Россия, КПРФ, ЛДПР на улицах города. Тюмень, реанемобиль, реанимация, политическая реклама, скорая помошь
Сотрудники скорой увезли мужчину в больницу Фото:

Нетрезвый житель Тюмени сломал позвоночник нырнув в воду вниз головой, но остался жив благодаря случайному очевидцу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.

«На дачном карьере 4 июня с мостика головой вниз нырнул 36-летний мужчина, спустя секунды он всплыл спиной вверх. Позвать на помощь он не мог: лицо было погружено в воду — уже захлебывался, ног и рук не чувствовал. Случайный свидетель бросился в воду, чтобы его спасти», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменского депздрава.

Прибывшие на место медики диагностировали у нетрезвого мужчины перелом шейного отдела позвоночника. Пациента обезболили и доставили в больницу.

Медики просят тюменцев быть осторожнее: не нырять в водоемы с разбега, вниз головой, предварительно не изучив глубину и состояние дна. А если вы стали свидетелями несчастного случая, то перед спасением оцените свои возможности: умение плавать и знания, как вытащить человека из воды.

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Нетрезвый житель Тюмени сломал позвоночник нырнув в воду вниз головой, но остался жив благодаря случайному очевидцу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения. «На дачном карьере 4 июня с мостика головой вниз нырнул 36-летний мужчина, спустя секунды он всплыл спиной вверх. Позвать на помощь он не мог: лицо было погружено в воду — уже захлебывался, ног и рук не чувствовал. Случайный свидетель бросился в воду, чтобы его спасти», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменского депздрава. Прибывшие на место медики диагностировали у нетрезвого мужчины перелом шейного отдела позвоночника. Пациента обезболили и доставили в больницу. Медики просят тюменцев быть осторожнее: не нырять в водоемы с разбега, вниз головой, предварительно не изучив глубину и состояние дна. А если вы стали свидетелями несчастного случая, то перед спасением оцените свои возможности: умение плавать и знания, как вытащить человека из воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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