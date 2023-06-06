Полпред Якушев собрал совещание из-за массовой гибели уральцев в воде

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев собрал совещание, на котором обсудил темы смерти людей в водоемах и продолжающихся пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.
«Полпред Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами УрФО», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале полпредства. Якушев поднял темы продолжающихся пожаров, проблемы с вывозом мусора, а также обратил внимание на статистику гибели людей на водоемах.
По данным полпреда, за первую половину 2023 года утонули 73 уральца, из которых 13 — дети. Число погибших на водоемах почти в два раза выше, чем в такой же период годом ранее. Якушев призвал комплексно решать проблему и обеспечить уральцам безопасность купаний.
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