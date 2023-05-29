В Пермском крае стало больше безработных мужчин. Скрин

30 мая 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

В Прикамье за три месяца текущего года безработных мужчин стало больше на 5,2 тысячи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае вновь растет численность безработных. По итогам первого квартала текущего года в регионе насчитывается 40 тысяч безработных, говорится в отчете, представленном на сайте Пермьстата. «Численность безработных (тыс. человек) в первом квартале 2023 года: 40», — говорится в информации статведомства. При этом число безработных мужчин по сравнению с четвертым кварталом 2022 года увеличилось на 5200 тысяч человек, а женщин — сократилось на 4500 человек. Снизилась также и численность принятых на работу — в первом квартале этого года она составила 37,3 тыс. человек (меньше на 17,2%). В начале прошлого года в Прикамье насчитывалось 46,7 тысяч безработных. В течение всего года этот показатель снижался. Ранее в минсоцпразвития по Пермскому краю заявляли, что хуже всего ситуация с рынком труда обстоит в Косинском, Кочевском, Большесосновском, Гайнском и Березовском округах. В Пермском крае спустя год вновь выросло число безработных Слайд с сайта Пермьстата По уровню безработицы Прикамье занимает 9 место среди субъектов ПФО Слайд с сайта Пермьстата

В Пермском крае вновь растет численность безработных. По итогам первого квартала текущего года в регионе насчитывается 40 тысяч безработных, говорится в отчете, представленном на сайте Пермьстата. «Численность безработных (тыс. человек) в первом квартале 2023 года: 40», — говорится в информации статведомства. При этом число безработных мужчин по сравнению с четвертым кварталом 2022 года увеличилось на 5200 тысяч человек, а женщин — сократилось на 4500 человек. Снизилась также и численность принятых на работу — в первом квартале этого года она составила 37,3 тыс. человек (меньше на 17,2%). В начале прошлого года в Прикамье насчитывалось 46,7 тысяч безработных. В течение всего года этот показатель снижался. Ранее в минсоцпразвития по Пермскому краю заявляли, что хуже всего ситуация с рынком труда обстоит в Косинском, Кочевском, Большесосновском, Гайнском и Березовском округах.