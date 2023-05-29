29 мая 2023

В Пермском крае стало больше безработных мужчин. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Прикамье за три месяца текущего года безработных мужчин стало больше на 5,2 тысячи Фото:

В Пермском крае вновь растет численность безработных. По итогам первого квартала текущего года в регионе насчитывается 40 тысяч безработных, говорится в отчете, представленном на сайте Пермьстата.

«Численность безработных (тыс. человек) в первом квартале 2023 года: 40», — говорится в информации статведомства. При этом число безработных мужчин по сравнению с четвертым кварталом 2022 года увеличилось на 5200 тысяч человек, а женщин — сократилось на 4500 человек.

Снизилась также и численность принятых на работу — в первом квартале этого года она составила 37,3 тыс. человек (меньше на 17,2%). В начале прошлого года в Прикамье насчитывалось 46,7 тысяч безработных. В течение всего года этот показатель снижался. Ранее в минсоцпразвития по Пермскому краю заявляли, что хуже всего ситуация с рынком труда обстоит в Косинском, Кочевском, Большесосновском, Гайнском и Березовском округах.

В Пермском крае спустя год вновь выросло число безработных
В Пермском крае спустя год вновь выросло число безработных

По уровню безработицы Прикамье занимает 9 место среди субъектов ПФО
По уровню безработицы Прикамье занимает 9 место среди субъектов ПФО

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В Пермском крае вновь растет численность безработных. По итогам первого квартала текущего года в регионе насчитывается 40 тысяч безработных, говорится в отчете, представленном на сайте Пермьстата. «Численность безработных (тыс. человек) в первом квартале 2023 года: 40», — говорится в информации статведомства. При этом число безработных мужчин по сравнению с четвертым кварталом 2022 года увеличилось на 5200 тысяч человек, а женщин — сократилось на 4500 человек. Снизилась также и численность принятых на работу — в первом квартале этого года она составила 37,3 тыс. человек (меньше на 17,2%). В начале прошлого года в Прикамье насчитывалось 46,7 тысяч безработных. В течение всего года этот показатель снижался. Ранее в минсоцпразвития по Пермскому краю заявляли, что хуже всего ситуация с рынком труда обстоит в Косинском, Кочевском, Большесосновском, Гайнском и Березовском округах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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