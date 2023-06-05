Тюменцев предупредили об опасной погоде

7 июня синоптики обещают дожди и грозу
В Тюменскую область 7 июня придут сильные ливни, грозы и ветер скоростью до 25 м/с. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра регионального правительства.
«Опасные погодные явления ожидаются в Тюменской области со второй половины ночи и до конца суток 7 июня. Местами ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, усиление ветра до 25 м/с и более, в дневные часы крупный град», — говорится в сообщении инфоцентра. Температура днем составит 23 градуса.
В Тюмени 8 июня синоптики также обещают дожди и грозу. Скорость ветра будет достигать до 18 м/с. Днем температура составит 23 градуса, а ночью опустится до 11.
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