05 июня 2023

Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюменскую область 7 июня придут сильные дожди, грозы и ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Тюмень, дождь, человек с зонтом
7 июня синоптики обещают дожди и грозу Фото:

В Тюменскую область 7 июня придут сильные ливни, грозы и ветер скоростью до 25 м/с. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра регионального правительства.

«Опасные погодные явления ожидаются в Тюменской области со второй половины ночи и до конца суток 7 июня. Местами ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, усиление ветра до 25 м/с и более, в дневные часы крупный град», — говорится в сообщении инфоцентра. Температура днем составит 23 градуса.

В Тюмени 8 июня синоптики также обещают дожди и грозу. Скорость ветра будет достигать до 18 м/с. Днем температура составит 23 градуса, а ночью опустится до 11.

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В Тюменскую область 7 июня придут сильные ливни, грозы и ветер скоростью до 25 м/с. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра регионального правительства. «Опасные погодные явления ожидаются в Тюменской области со второй половины ночи и до конца суток 7 июня. Местами ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, усиление ветра до 25 м/с и более, в дневные часы крупный град», — говорится в сообщении инфоцентра. Температура днем составит 23 градуса. В Тюмени 8 июня синоптики также обещают дожди и грозу. Скорость ветра будет достигать до 18 м/с. Днем температура составит 23 градуса, а ночью опустится до 11.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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