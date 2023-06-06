Тюменцы выявили проблемы при бронировании загородных домов

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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , отель, гостиница, коттедж, солнечная долина
Самая ближайшая свободная суббота для брони коттеджей — середина-конец июля Фото:

Жители Тюмени не смогут посуточно забронировать загородные дома на выходные до середины июля. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами владельцы апартаментов. По их словам, ажиотаж связан с проведением выпускных и свадеб.

«Ближайшие свободные сутки на выходных у нас уже с середины июля. Раньше все забронировано», — ответила владелица дома с бассейном, расположенного на 10 сотках в пределах Тюмени.

Информацию о невозможности снять на выходных в июне коттедж подтвердили и другие тюменцы. «В июне у нас все забронировано, есть одна свободная дата, 10-го числа. Все остальные дни — только в конце июля», — рассказали по телефону владельцы арт-коттеджа «Обсерватория», где в стоимость проживания (50 тысяч рублей) входят также бассейн и баня.

На вопрос о причинах такой востребованности загородных апартаментов среди тюменцев рассказал один из предпринимателей, сдающий дома в аренду. По его словам, веским аргументов является то, что июнь — период выпускных и свадеб. Кроме того, в городе стояла аномально жаркая погода и те, у кого нет своих дач или домов, бронируют их посуточно. «Это хороший вариант для большой компании, как правило, дом снимается в складчину, люди отдыхают, купаются в бассейне, ходят в баню. Сервис в домах сейчас, почти как в отелях. Отдохнули — выехали, без заморочек», — рассказал собеседник агентства.

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Жители Тюмени не смогут посуточно забронировать загородные дома на выходные до середины июля. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами владельцы апартаментов. По их словам, ажиотаж связан с проведением выпускных и свадеб. «Ближайшие свободные сутки на выходных у нас уже с середины июля. Раньше все забронировано», — ответила владелица дома с бассейном, расположенного на 10 сотках в пределах Тюмени. Информацию о невозможности снять на выходных в июне коттедж подтвердили и другие тюменцы. «В июне у нас все забронировано, есть одна свободная дата, 10-го числа. Все остальные дни — только в конце июля», — рассказали по телефону владельцы арт-коттеджа «Обсерватория», где в стоимость проживания (50 тысяч рублей) входят также бассейн и баня. На вопрос о причинах такой востребованности загородных апартаментов среди тюменцев рассказал один из предпринимателей, сдающий дома в аренду. По его словам, веским аргументов является то, что июнь — период выпускных и свадеб. Кроме того, в городе стояла аномально жаркая погода и те, у кого нет своих дач или домов, бронируют их посуточно. «Это хороший вариант для большой компании, как правило, дом снимается в складчину, люди отдыхают, купаются в бассейне, ходят в баню. Сервис в домах сейчас, почти как в отелях. Отдохнули — выехали, без заморочек», — рассказал собеседник агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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