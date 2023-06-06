В тюменских больницах заразили инфекциями сотни пациентов, включая младенцев

В Тюменской области почти 300 человек подхватили инфекции по вине медиков

Инфицирования тюменцев происходили в хирургиях, роддомах и после уколов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области почти 300 человек оказались заражены различными инфекциями, которые они подхватили во время оказания им медицинской помощи. Такие данные за 2022 год приводит региональное управление Роспотребнадзора. Среди инфицированных оказались и шесть младенцев.

«В 2022 году в Тюменской области зарегистрировано 297 случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). В общей структуре 30% составили послеоперационные инфекции, 20,5% — пневмонии, 3,7% — инфекции мочевыводящих путей, 2% — гнойно-септические инфекции новорожденных и 3% — рожениц, 3,4% — постинъекционные инфекции, 38,4% — прочие», — говорится в докладе регионального управления Роспотребнадзора.

Чаще всего (58,6%) тюменцы заражались в хирургических стационарах. На втором месте роддома — 28,3% случаев. В поликлиниках и детских стационарах подобных ЧП не происходило.

В числе прочих пострадавших, за 2022 год инфекциями в медучреждениях заразились шесть младенцев и девять рожениц. По первому показателю случаи инфицирования продемонстрировали сильное снижение, по сравнению с 2021 годом: тогда пострадали 30 новорожденных. Среди матерей статистика, напротив, показала рост — в позапрошлом году подобные ЧП с недавно родившими женщинами произошли шесть раз.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области. Агентство попросило рассказать, какие меры предпринимают в медучреждениях для предупреждения случаев инфицирования пациентов. Ответ ожидается.