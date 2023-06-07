Свердловские УК задолжали за свет и воду 5 млрд рублей

08 июня 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Самые большие долги накопили екатеринбургские и первоуральские управляющие компании Фото: Илья Московец © URA.RU Долг управляющих компаний в Свердловской области перед поставщиком коммунальных услуг «ЭнергосбытПлюс» составил 4,9 млрд рублей. В числе крупных должников — екатеринбургские УК, сообщается на официальном сайте поставщика. «Задолженность управляющих компаний и ТСЖ Свердловской области за электроэнергию, отопление и горячую воду составила 4,9 млрд рублей. В числе крупных должников — екатеринбургские «УЖК «Радомир-Инвест» (76,7 млн рублей) и УК «Лазурит» (117 млн рублей)», — говорится в сообщении «ЭнергосбытПлюс». Также крупную сумму задолжали первоуральские управляющие компании — «Дом плюс» (86,1 млн рублей) и «Даниловское» (81,9 млн рублей). С должников пытаются взыскать деньги, по некоторым инициированы процедуры банкротства. Собственникам напоминают, что они могут контролировать деятельность своей управляющей компании, в частности, запрашивать информацию о финансово-хозяйственной деятельности, по содержанию общедомового имущества. «Только личный контроль может заставить систему домоуправления работать надежно, без растущих долгов за коммуналку» — отмечает глава отдела по работе с дебиторской задолженностью юрлиц «ЭнергосбытПлюс» Анатолий Григорьев.

Долг управляющих компаний в Свердловской области перед поставщиком коммунальных услуг «ЭнергосбытПлюс» составил 4,9 млрд рублей. В числе крупных должников — екатеринбургские УК, сообщается на официальном сайте поставщика. «Задолженность управляющих компаний и ТСЖ Свердловской области за электроэнергию, отопление и горячую воду составила 4,9 млрд рублей. В числе крупных должников — екатеринбургские «УЖК «Радомир-Инвест» (76,7 млн рублей) и УК «Лазурит» (117 млн рублей)», — говорится в сообщении «ЭнергосбытПлюс». Также крупную сумму задолжали первоуральские управляющие компании — «Дом плюс» (86,1 млн рублей) и «Даниловское» (81,9 млн рублей). С должников пытаются взыскать деньги, по некоторым инициированы процедуры банкротства. Собственникам напоминают, что они могут контролировать деятельность своей управляющей компании, в частности, запрашивать информацию о финансово-хозяйственной деятельности, по содержанию общедомового имущества. «Только личный контроль может заставить систему домоуправления работать надежно, без растущих долгов за коммуналку» — отмечает глава отдела по работе с дебиторской задолженностью юрлиц «ЭнергосбытПлюс» Анатолий Григорьев.