Роскомнадзор заблокировал доступ к «ОВД-Инфо»* на территории РФ

Роскомнадзор ограничил доступ к «ОВД-Инфо»
новость из сюжетаИноагенты РФ
Доступ к медиапроекту «ОВД-Инфо» (внесен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента) на территории России ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Роскомнадзор по запросу Минюста РФ заблокировал доступ к «ОВД-Инфо» на территории России, передает пресс-служба ведомства. Об этом сообщает ТАСС.
«ОВД-Инфо» основали в 2011 году для борьбы с политическими преследованиями. В 2021 году Минюст внес проект и его создателя Петра Верзилова в реестр иноагентов.
*Медиапроект «ОВД-Инфо» — признан в России иностранным агентом
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