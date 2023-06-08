Роскомнадзор заблокировал доступ к «ОВД-Инфо»* на территории РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, роскомнадзор, сайт заблокирован, блокировка сайта, роскомнадзор заблокировал
Роскомнадзор ограничил доступ к «ОВД-Инфо» Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Доступ к медиапроекту «ОВД-Инфо» (внесен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента) на территории России ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Роскомнадзор по запросу Минюста РФ заблокировал доступ к «ОВД-Инфо» на территории России, передает пресс-служба ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

«ОВД-Инфо» основали в 2011 году для борьбы с политическими преследованиями. В 2021 году Минюст внес проект и его создателя Петра Верзилова в реестр иноагентов.

*Медиапроект «ОВД-Инфо» — признан в России иностранным агентом

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Доступ к медиапроекту «ОВД-Инфо» (внесен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента) на территории России ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Роскомнадзор по запросу Минюста РФ заблокировал доступ к «ОВД-Инфо» на территории России, передает пресс-служба ведомства. Об этом сообщает ТАСС. «ОВД-Инфо» основали в 2011 году для борьбы с политическими преследованиями. В 2021 году Минюст внес проект и его создателя Петра Верзилова в реестр иноагентов. *Медиапроект «ОВД-Инфо» — признан в России иностранным агентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...