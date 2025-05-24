Глава Дагестана с юмором отреагировал на заочный приговор, выданный Украиной

Глава Дагестана Сергей Меликов с юмором отреагировал на заочный приговор, вынесенный ему украинским судом. Он заявил, что воспринимает решение суда как признание его вклада в успехи российской армии.
«Скромно принимаю высокую оценку моей роли в успехах нашей армии, полученную со стороны неприятелей нашей страны. Вот все, что я хочу сказать по поводу решения украинского суда», — написал Меликов в своем telegram-канале.
Ранее Черновицкий районный суд Украины заочно приговорил Сергея Меликова к восьми годам колонии за финансирование действий по изменению границ Украины. Его обвиняют в поддержке российской армии и призывах к участию в спецоперации. Приговор вынесен заочно, так как Меликов находится в России. Решение основано на материалах СБУ, передает MK.RU.
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