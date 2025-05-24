«Главное не выйти на себя»: Даванков ответил Мизулиной, призвавшей возбудить уголовное дело

Депутат Даванков ответил Мизулиной после ее слов об уголовном деле
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Владислав Даванков прокомментировал слова Мизулиной о призыве к возбуждунию дела
Владислав Даванков прокомментировал слова Мизулиной о призыве к возбуждунию дела Фото:

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков прокомментировал просьбу главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной возбудить против него уголовное дело за клевету. Парламентарий отметил, что в ходе следственных действий важно не допустить, чтобы они обернулись против инициаторов.

«Главное в следственных действиях — не выйти на самих себя», — заявил Даванков в разговоре с «Газетой.Ru». Ранее Мизулина обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить в его отношении уголовное дело по факту распространения клеветы.

Изначально события развивались так: вице-спикер направил запрос главе МВД с просьбой проверить главу Лиги на возможное вымогательство после заявления бывшей жены рэпера Паши Техника Евы Карицкой. Она сказала, что деятельность музыканта вызвала вопросы у Мизулиной, которые позже решили в неформальном обсуждении. Затем глава Лиги публично назвала действия Даванкова «доносом» и попросила председателя Госдумы Вячеслава Володина вызвать депутата на комиссию по этике.

По информации telegram-канала Baza, на встрече с молодежью в Краснодаре студент поинтересовался у Мизулиной, почему она не ответила на вопросы Даванкова по ситуации с Пашей Техником. Глава ЛБИ в ответ сообщила, что обратилась в Следственный комитет с просьбой о возбуждении дела против депутата. Примечательно, что ранее суд уже взыскивал компенсацию по иску Мизулиной — Артемий Лебедев был обязан выплатить 500 тысяч рублей за аналогичные обвинения в клевете.

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков прокомментировал просьбу главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной возбудить против него уголовное дело за клевету. Парламентарий отметил, что в ходе следственных действий важно не допустить, чтобы они обернулись против инициаторов. «Главное в следственных действиях — не выйти на самих себя», — заявил Даванков в разговоре с «Газетой.Ru». Ранее Мизулина обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить в его отношении уголовное дело по факту распространения клеветы. Изначально события развивались так: вице-спикер направил запрос главе МВД с просьбой проверить главу Лиги на возможное вымогательство после заявления бывшей жены рэпера Паши Техника Евы Карицкой. Она сказала, что деятельность музыканта вызвала вопросы у Мизулиной, которые позже решили в неформальном обсуждении. Затем глава Лиги публично назвала действия Даванкова «доносом» и попросила председателя Госдумы Вячеслава Володина вызвать депутата на комиссию по этике. По информации telegram-канала Baza, на встрече с молодежью в Краснодаре студент поинтересовался у Мизулиной, почему она не ответила на вопросы Даванкова по ситуации с Пашей Техником. Глава ЛБИ в ответ сообщила, что обратилась в Следственный комитет с просьбой о возбуждении дела против депутата. Примечательно, что ранее суд уже взыскивал компенсацию по иску Мизулиной — Артемий Лебедев был обязан выплатить 500 тысяч рублей за аналогичные обвинения в клевете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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