В Подмосковье загорелся школьный автобус

В городском округе Коломна Московской области утром загорелся школьный микроавтобус, припаркованный на обочине дороги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших.
«Сегодня около <...> одного из домов, расположенных на улице Озерская села Полурядинки, произошло задымление, а потом возгорание школьного микроавтобуса, припаркованного на обочине дороги, который был без пассажиров», — сообщили в пресс-службе полиции в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел примерно в 10:34, отмечено в сообщении ведомства.
Пострадавших, по предварительным данным, нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств случившегося.
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