В Подмосковье загорелся школьный автобус

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Школьный микроавтобус загорелся в городе Коломна
Школьный микроавтобус загорелся в городе Коломна Фото:

В городском округе Коломна Московской области утром загорелся школьный микроавтобус, припаркованный на обочине дороги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших.

«Сегодня около <...> одного из домов, расположенных на улице Озерская села Полурядинки, произошло задымление, а потом возгорание школьного микроавтобуса, припаркованного на обочине дороги, который был без пассажиров», — сообщили в пресс-службе полиции в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел примерно в 10:34, отмечено в сообщении ведомства. 

Пострадавших, по предварительным данным, нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств случившегося.

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В городском округе Коломна Московской области утром загорелся школьный микроавтобус, припаркованный на обочине дороги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших. «Сегодня около <...> одного из домов, расположенных на улице Озерская села Полурядинки, произошло задымление, а потом возгорание школьного микроавтобуса, припаркованного на обочине дороги, который был без пассажиров», — сообщили в пресс-службе полиции в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел примерно в 10:34, отмечено в сообщении ведомства.  Пострадавших, по предварительным данным, нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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