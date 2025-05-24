Экс-вице-губернатору Кубани вынесли приговор

Бывшей вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко заключен под стражу, он согласен с обвинением. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.
«Октябрьским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Нестеренко», — говорится в сообщении в telegram-канале. Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ за использование служебных полномочий вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия и нарушило права государства.
В суде Нестеренко признал вину и оставил выбор меры пресечения на усмотрение суда. Суд удовлетворил ходатайство следствия, заключив Нестеренко под стражу на 1 месяц и 29 суток.
Ранее Александр Нестеренко был задержан после того, как губернатор региона Вениамин Кондратьев подверг его публичной критике на заседании, прошедшем накануне. В ходе этого совещания глава края выразил недовольство работой своего заместителя, отметив при этом, что испытывает трудности при взаимодействии с ним, несмотря на личное уважение. После заседания Нестеренко был освобожден от занимаемой должности.
Александр Нестеренко занимал пост заместителя губернатора с лета 2024 года и отвечал за вопросы строительства в регионе. До вступления в эту должность он работал в Главном управлении строительства Краснодарского края.
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