Ветеран ВС США Дрейвен: финансовая помощь Украине является большим обманом западных налогоплательщиков

Деньги западных налогоплательщиков уйдут в пустую, заявил Ноктис Дрейвен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Запад направил помощь Украине на сумму почти 200 миллиардов долларов, что является настоящим обманом налогоплательщиков, так как деньги пойдут на осуществление контрнаступления, которое не имеет никаких перспектив. Такое мнение выразил ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен.

«Запад посылает Украине почти 200 миллиардов оружия и помощи для осуществления бесперспективного украинского контрнаступления, это все равно, что дать кому-то двадцать тысяч долларов на еду, а они принесут вам замороженные куриные наггетсы. Полный развод и развод на деньги налогоплательщиков», — написал Дрейвен на своей странице в социальной сети Twitter. По словам автора, несколько атак радиоуправляемыми беспилотниками на российскую территорию — это все, на что способна Украина.

Ранее жители западных стран неоднократно требовали от президента Украины Владимира Зеленского предоставить отчет о том, как он использует помощь, предоставляемую странами Запада. Контроль над помощью, поставляемой Украине, является одним из компонентов поддержки, оказываемой США этой стране.