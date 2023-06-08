Запад обсуждает будущее Украины без членства в НАТО

Politico: Запад рассматривает возможность предоставления гарантий Украине без ее вступления в НАТО
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Существует много вариантов гарантий для Украины, заявил Камиль Гранд Фото:

Страны Запада обсуждают все возможные варианты предоставления гарантий безопасности Украине, как в случае ее вступления в НАТО, так и в ситуации отказа от него. Об этом заявил бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд. Он уточнил, что между вступлением страны в альянс и слабыми «бумажными гарантиями» существует много вариантов.

«Вариант [вступления Украины в НАТО] подразумевает железную гарантию по статье 5, согласно которой нападение на одного союзника считается нападением на всех союзников. <…> На другом конце спектра находятся то, что можно считать „бумажными гарантиями“. Между ними существует множество вариантов», — приводит слова Гранда европейское издание Politico в своем материале.

Он уточнил, что одним из вариантов может быть «Киевский договор» безопасности, по которому союзники Украины возьмут на себя обязательства укреплять оборону страны в течение многих лет, предоставляя ей военную помощь. Гранд добавил, что любые варианты гарантий будут лишь «промежуточными» соглашениями, пока Украина не вступит в НАТО.

Ранее сенатор Алексей Пушков объяснил, что НАТО не готова принять Украину в альянс из-за риска конфликта с Россией, передает телеканал 360. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что будущее Украины лежит в альянсе, пишет «Ридус».

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Страны Запада обсуждают все возможные варианты предоставления гарантий безопасности Украине, как в случае ее вступления в НАТО, так и в ситуации отказа от него. Об этом заявил бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд. Он уточнил, что между вступлением страны в альянс и слабыми «бумажными гарантиями» существует много вариантов. «Вариант [вступления Украины в НАТО] подразумевает железную гарантию по статье 5, согласно которой нападение на одного союзника считается нападением на всех союзников. <…> На другом конце спектра находятся то, что можно считать „бумажными гарантиями“. Между ними существует множество вариантов», — приводит слова Гранда европейское издание Politico в своем материале. Он уточнил, что одним из вариантов может быть «Киевский договор» безопасности, по которому союзники Украины возьмут на себя обязательства укреплять оборону страны в течение многих лет, предоставляя ей военную помощь. Гранд добавил, что любые варианты гарантий будут лишь «промежуточными» соглашениями, пока Украина не вступит в НАТО. Ранее сенатор Алексей Пушков объяснил, что НАТО не готова принять Украину в альянс из-за риска конфликта с Россией, передает телеканал 360. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что будущее Украины лежит в альянсе, пишет «Ридус».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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