В Тюменской области пациентов принимали с нарушением санитарных норм

Суд обязал в течение девяти месяцев найти помещение, пригодное для оказания медицинской помощи Фото: Илья Московец © URA.RU

В фельдшерском-акушерском пункте Викуловского района (Тюменская область) в ходе проверки были выявлены нарушения санитарно- эпидемиологических норм. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«В результате проверки установлено, что здание Комиссаровского фельдшерско-акушерского пункта является аварийным. В помещениях ФАП имеются дефекты и повреждения стен, покрытия пола, потолка, подоконников, оконных откосов, оконных рам. В кабинетах приема отсутствуют умывальник и горячее водоснабжение. В процедурном кабинете отсутствует смеситель с бесконтактным управлением, не оборудована дополнительная раковина для обработки инструментов, выгребной септик отсутствует», — говорится в сообщении ведомства.

По заключению проверки, указанные нарушения создают угрозу здоровью населения. Суд обязал департамент здравоохранения Тюменской области найти помещение, пригодное для организации медицинской помощи в деревне Комиссаровка. Исполнить поручение ведомство обязано в течение девяти месяцев.