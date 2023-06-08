08 июня 2023

В Тюменской области пациентов принимали с нарушением санитарных норм

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделении кардиологии ЦКМСЧ. Магнитогорск, палата интенсивной терапии, больной, капельница, укол, лечение, медицина, медицинские перчатки, рука, пациент
Суд обязал в течение девяти месяцев найти помещение, пригодное для оказания медицинской помощи Фото:

В фельдшерском-акушерском пункте Викуловского района (Тюменская область) в ходе проверки были выявлены нарушения санитарно- эпидемиологических норм. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«В результате проверки установлено, что здание Комиссаровского фельдшерско-акушерского пункта является аварийным. В помещениях ФАП имеются дефекты и повреждения стен, покрытия пола, потолка, подоконников, оконных откосов, оконных рам. В кабинетах приема отсутствуют умывальник и горячее водоснабжение. В процедурном кабинете отсутствует смеситель с бесконтактным управлением, не оборудована дополнительная раковина для обработки инструментов, выгребной септик отсутствует», — говорится в сообщении ведомства.

По заключению проверки, указанные нарушения создают угрозу здоровью населения. Суд обязал департамент здравоохранения Тюменской области найти помещение, пригодное для организации медицинской помощи в деревне Комиссаровка. Исполнить поручение ведомство обязано в течение девяти месяцев.

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В фельдшерском-акушерском пункте Викуловского района (Тюменская область) в ходе проверки были выявлены нарушения санитарно- эпидемиологических норм. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В результате проверки установлено, что здание Комиссаровского фельдшерско-акушерского пункта является аварийным. В помещениях ФАП имеются дефекты и повреждения стен, покрытия пола, потолка, подоконников, оконных откосов, оконных рам. В кабинетах приема отсутствуют умывальник и горячее водоснабжение. В процедурном кабинете отсутствует смеситель с бесконтактным управлением, не оборудована дополнительная раковина для обработки инструментов, выгребной септик отсутствует», — говорится в сообщении ведомства. По заключению проверки, указанные нарушения создают угрозу здоровью населения. Суд обязал департамент здравоохранения Тюменской области найти помещение, пригодное для организации медицинской помощи в деревне Комиссаровка. Исполнить поручение ведомство обязано в течение девяти месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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