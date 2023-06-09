Украина заблокирует пункты пропуска для польских грузовиков 09 июня 2023 в 23:40 Размер текста - 17 + Речь идет о закрытии четырех пунктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Производители сельхозпродукции на Украине заявили о планах заблокировать четыре пункта пропуска на границе с Польшей для выезда польских грузовиков. Об этом сообщили в объединении «Всеукраинский аграрный совет». «В знак протеста против действий польских сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали протест и заблокировали пункт пропуска „Дорогуск — Ягодин“ для грузов с украинским зерном, отечественные производители сельскохозпродукции решили действовать зеркально», — говорится в сообщении. Ранее перевозчики Польши перекрыли дорогу на украинской границе в Дорохуске. Они потребовали возобновить разрешения для дальнобойщиков. В начале мая сообщалось, что возможности выехать из Польши одновременно ждали около 370 грузовиков, пишет МК . Производители сельхозпродукции на Украине заявили о планах заблокировать четыре пункта пропуска на границе с Польшей для выезда польских грузовиков. Об этом сообщили в объединении «Всеукраинский аграрный совет». «В знак протеста против действий польских сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали протест и заблокировали пункт пропуска „Дорогуск — Ягодин“ для грузов с украинским зерном, отечественные производители сельскохозпродукции решили действовать зеркально», — говорится в сообщении. Ранее перевозчики Польши перекрыли дорогу на украинской границе в Дорохуске. Они потребовали возобновить разрешения для дальнобойщиков. В начале мая сообщалось, что возможности выехать из Польши одновременно ждали около 370 грузовиков, пишет МК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям