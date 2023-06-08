Работа огнеметной системы с челябинским двигателем наводит ужас на пехоту противника. Видео

08 июня 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Работа «Солнцепека» заставляет трепетать противника от страха Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Работа тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска наводит ужас на пехотинцев противника. Об этом пресс-службе Минобороны РФ рассказал боец с позывным «Симба». «Наша машина доставляет много неудобств противнику, ее боятся. Некоторые пехотинцы даже, по данным радиоперехвата, после стрельбы „Солнцепека“ по позициям отказываются заступать в бой. Они говорят, что мы не пойдут, не выполняют приказ», — отметил командир огнеметной роты. Система наносит удары 220-мм термобарическими снарядами. ТОС-1А работают на двигателях В-84МС, мощность которых составляет 840 лошадиных сил.

Работа тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска наводит ужас на пехотинцев противника. Об этом пресс-службе Минобороны РФ рассказал боец с позывным «Симба». «Наша машина доставляет много неудобств противнику, ее боятся. Некоторые пехотинцы даже, по данным радиоперехвата, после стрельбы „Солнцепека“ по позициям отказываются заступать в бой. Они говорят, что мы не пойдут, не выполняют приказ», — отметил командир огнеметной роты. Система наносит удары 220-мм термобарическими снарядами. ТОС-1А работают на двигателях В-84МС, мощность которых составляет 840 лошадиных сил.