Работа тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска наводит ужас на пехотинцев противника. Об этом пресс-службе Минобороны РФ рассказал боец с позывным «Симба».
«Наша машина доставляет много неудобств противнику, ее боятся. Некоторые пехотинцы даже, по данным радиоперехвата, после стрельбы „Солнцепека“ по позициям отказываются заступать в бой. Они говорят, что мы не пойдут, не выполняют приказ», — отметил командир огнеметной роты.
Система наносит удары 220-мм термобарическими снарядами. ТОС-1А работают на двигателях В-84МС, мощность которых составляет 840 лошадиных сил.
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