Работа огнеметной системы с челябинским двигателем наводит ужас на пехоту противника. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, тос, солнцепек, рсзо, stock
Работа «Солнцепека» заставляет трепетать противника от страха Фото:

Работа тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска наводит ужас на пехотинцев противника. Об этом пресс-службе Минобороны РФ рассказал боец с позывным «Симба».

«Наша машина доставляет много неудобств противнику, ее боятся. Некоторые пехотинцы даже, по данным радиоперехвата, после стрельбы „Солнцепека“ по позициям отказываются заступать в бой. Они говорят, что мы не пойдут, не выполняют приказ», — отметил командир огнеметной роты.

Система наносит удары 220-мм термобарическими снарядами. ТОС-1А работают на двигателях В-84МС, мощность которых составляет 840 лошадиных сил.

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Работа тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска наводит ужас на пехотинцев противника. Об этом пресс-службе Минобороны РФ рассказал боец с позывным «Симба». «Наша машина доставляет много неудобств противнику, ее боятся. Некоторые пехотинцы даже, по данным радиоперехвата, после стрельбы „Солнцепека“ по позициям отказываются заступать в бой. Они говорят, что мы не пойдут, не выполняют приказ», — отметил командир огнеметной роты. Система наносит удары 220-мм термобарическими снарядами. ТОС-1А работают на двигателях В-84МС, мощность которых составляет 840 лошадиных сил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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