В одном из районов ХМАО отменен режим ЧС из-за пожаров

Власти Кондинского района ХМАО отменили режим ЧС из-за пожаров

11 июня 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Все пожары на территории Кондинского района ликвидированы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кондинском районе (ХМАО) снят режим ЧС из-за пожаров. Информацию об этом сообщили в департаменте недропользования и ресурсов округа. «В Кондинском районе отменили режим ЧС в лесах муниципального характера. Сегодня, по данным на 09:00, все они ликвидированы, новые природные пожары в Кондинском районе не зафиксированы», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Утоняется, что в ХМАО действует запрет на посещение леса. По-прежнему не разрешается охотиться и рыбачить в поймах крупных рек. Ранее URA.RU сообщало, что режим ЧС из-за лесных пожаров был введен в Кондинском районе (ХМАО) 31 мая. На момент введения ЧС на территории района было охвачено огнем более 1000 гектаров.

В Кондинском районе (ХМАО) снят режим ЧС из-за пожаров. Информацию об этом сообщили в департаменте недропользования и ресурсов округа. «В Кондинском районе отменили режим ЧС в лесах муниципального характера. Сегодня, по данным на 09:00, все они ликвидированы, новые природные пожары в Кондинском районе не зафиксированы», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Утоняется, что в ХМАО действует запрет на посещение леса. По-прежнему не разрешается охотиться и рыбачить в поймах крупных рек. Ранее URA.RU сообщало, что режим ЧС из-за лесных пожаров был введен в Кондинском районе (ХМАО) 31 мая. На момент введения ЧС на территории района было охвачено огнем более 1000 гектаров.