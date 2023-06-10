10 июня 2023
09 июня 2023

В одном из районов ХМАО отменен режим ЧС из-за пожаров

Власти Кондинского района ХМАО отменили режим ЧС из-за пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на кровле дома по адресу улица Шейнкмана, 19. Екатеринбург, мчс, огонь, работа пожарных, пожар на крыше, пожар на кровле, горит кровля
Все пожары на территории Кондинского района ликвидированы Фото:

В Кондинском районе (ХМАО) снят режим ЧС из-за пожаров. Информацию об этом сообщили в департаменте недропользования и ресурсов округа.

«В Кондинском районе отменили режим ЧС в лесах муниципального характера. Сегодня, по данным на 09:00, все они ликвидированы, новые природные пожары в Кондинском районе не зафиксированы», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Утоняется, что в ХМАО действует запрет на посещение леса. По-прежнему не разрешается охотиться и рыбачить в поймах крупных рек.

Ранее URA.RU сообщало, что режим ЧС из-за лесных пожаров был введен в Кондинском районе (ХМАО) 31 мая. На момент введения ЧС на территории района было охвачено огнем более 1000 гектаров.

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В Кондинском районе (ХМАО) снят режим ЧС из-за пожаров. Информацию об этом сообщили в департаменте недропользования и ресурсов округа. «В Кондинском районе отменили режим ЧС в лесах муниципального характера. Сегодня, по данным на 09:00, все они ликвидированы, новые природные пожары в Кондинском районе не зафиксированы», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Утоняется, что в ХМАО действует запрет на посещение леса. По-прежнему не разрешается охотиться и рыбачить в поймах крупных рек. Ранее URA.RU сообщало, что режим ЧС из-за лесных пожаров был введен в Кондинском районе (ХМАО) 31 мая. На момент введения ЧС на территории района было охвачено огнем более 1000 гектаров.
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