В одном из районов ХМАО отменен режим ЧС из-за пожаров

В Кондинском районе (ХМАО) снят режим ЧС из-за пожаров. Информацию об этом сообщили в департаменте недропользования и ресурсов округа.
«В Кондинском районе отменили режим ЧС в лесах муниципального характера. Сегодня, по данным на 09:00, все они ликвидированы, новые природные пожары в Кондинском районе не зафиксированы», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.
Утоняется, что в ХМАО действует запрет на посещение леса. По-прежнему не разрешается охотиться и рыбачить в поймах крупных рек.
Ранее URA.RU сообщало, что режим ЧС из-за лесных пожаров был введен в Кондинском районе (ХМАО) 31 мая. На момент введения ЧС на территории района было охвачено огнем более 1000 гектаров.
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