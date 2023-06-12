Большинство россиян считают себя патриотами

Политолог Федорова: Путин проводит политику по повышению патриотизма в обществе

12 июня 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Россияне сплотились из-за внешних угроз вокруг страны, сказала Анна Федорова Фото: Анна Майорова © URA.RU Большинство россиян стало считать себя патриотами. Особенно большой всплеск любви к Родине произошел после начала спецоперации (24 февраля 2022 года) из-за давления Запада на страну. Об этом заявили в разговоре с URA.RU политолог, эксперт ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований) Анна Федорова. «События последних полутора лет изменили атмосферу в обществе. Согласно последним социологическим опросам, 84% респондентов считают себя патриотами. Значение праздника Дня России увеличилось. До февраля 2022 года это было в меньшей степени. Нужно отметить, что президент последовательно проводит курс на патриотизм в течении всего времени, что он руководит страной. Это абсолютно последовательная политика Путина, которой он придерживается. Патриотических проектов становится больше», — сказала Анна Федорова. Политолог подчеркнула, что люди сплачиваются, наблюдая, какое давление страна испытывает из-за соседних государств. «Это естественный процесс, связанный в первую очередь с растущей сплоченностью российского общества. Люди сталкиваются с внешним давлением, санкциями, попытками отмены России в разных смыслах. Конечно, в такой ситуации идентичность укрепляется. Это закон социальной психологии. То, что для людей значение этого праздника растет, это несомненный факт», — отметила эксперт. Собеседница агентства добавила, что раньше гораздо меньше граждан отмечали День России. «Праздник относительно новый, и, как показывает практика, люди не быстро привыкают к новым датам. Еще несколько лет назад и осведомленность была меньше о празднике, и стремление его отмечать тоже», — сообщила Федорова. День России отмечается 12 июня. Современное название праздника было закреплено в 2002 году. В этот день президент России наградил героев труда и лауреатов государственных премий. По словам директора Института новейших государств, доцента Финансовой Академии при правительстве РФ Алексея Мартынова, российский лидер превратил праздник в день национальной гордости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство россиян стало считать себя патриотами. Особенно большой всплеск любви к Родине произошел после начала спецоперации (24 февраля 2022 года) из-за давления Запада на страну. Об этом заявили в разговоре с URA.RU политолог, эксперт ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований) Анна Федорова. «События последних полутора лет изменили атмосферу в обществе. Согласно последним социологическим опросам, 84% респондентов считают себя патриотами. Значение праздника Дня России увеличилось. До февраля 2022 года это было в меньшей степени. Нужно отметить, что президент последовательно проводит курс на патриотизм в течении всего времени, что он руководит страной. Это абсолютно последовательная политика Путина, которой он придерживается. Патриотических проектов становится больше», — сказала Анна Федорова. Политолог подчеркнула, что люди сплачиваются, наблюдая, какое давление страна испытывает из-за соседних государств. «Это естественный процесс, связанный в первую очередь с растущей сплоченностью российского общества. Люди сталкиваются с внешним давлением, санкциями, попытками отмены России в разных смыслах. Конечно, в такой ситуации идентичность укрепляется. Это закон социальной психологии. То, что для людей значение этого праздника растет, это несомненный факт», — отметила эксперт. Собеседница агентства добавила, что раньше гораздо меньше граждан отмечали День России. «Праздник относительно новый, и, как показывает практика, люди не быстро привыкают к новым датам. Еще несколько лет назад и осведомленность была меньше о празднике, и стремление его отмечать тоже», — сообщила Федорова. День России отмечается 12 июня. Современное название праздника было закреплено в 2002 году. В этот день президент России наградил героев труда и лауреатов государственных премий. По словам директора Института новейших государств, доцента Финансовой Академии при правительстве РФ Алексея Мартынова, российский лидер превратил праздник в день национальной гордости.