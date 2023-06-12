Политолог Мартынов указал на роль Путина в популяризации Дня России

Политолог Мартынов: Путин сделал День России днем национальной гордости

12 июня 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Политика Владимира Путина позволила России развиваться, сказал Алексей Мартынов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин превратил День в России в день национальной гордости. Об этом в разговоре URA.RU заявил директор Института новейших государств, доцент Финансовой Академии при правительстве РФ Алексей Мартынов. «В контексте последних нескольких лет, начиная, наверное, с 2014 года, это день национальной гордости. Это началось с возвращения Крыма в родную гавань, общего национального подъема, возвращения статуса великой сверхдержавы, формирования нового геополитического евразийского центра вокруг России. Справедливое вмешательство в гражданскую войну на территории соседнего государства в наших национальных интересах — защите своих, также сыграло свою роль. Эти изменения, безусловно, связаны с деятельностью нашего президента», — сказал Алексей Мартынов. По его словам, внутренняя политика российского лидера также повлияла на патриотический подъем и восприятие праздника. «Это не только внешние геополитические истории, но и внутренние. Стало иначе реализовываться развитие страны и раскрытие ее потенциала. Важно отметить особенное внимание к детям, молодежи, нашему будущему. Это все то, во главе чего стоит президент — нацпроекты, инфраструктурные изменения. Понятно, что подобные подходы связаны с серьезным внешним давлением. Это еще больше убеждает, что мы стоим на правильном пути. Оттолкнуться можно только от того, что сопротивляется. Если идет такое сопротивление внешнее, значит, все правильно», — подчеркнул политолог. Он отметил, что отношение ко Дню России в значительной степени изменилось в сравнении с прошлыми десятилетиями. «Сегодня совершенно по-другому воспринимается День России как день гордости за страну. Несмотря на то, что уже почти 30 лет существует этот праздник, долгое время он ассоциировался с событиями 1990-х годов. Люди видели в нем обычный выходной день», — заключил собеседник URA.RU. 12 июня в нашей стране отмечается государственный праздник — День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Свое привычное название праздник получил в 2002 году. Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны. Он заявил, что этот день знаменует единство народа, преданность стране и теплое отношение к Родине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин превратил День в России в день национальной гордости. Об этом в разговоре URA.RU заявил директор Института новейших государств, доцент Финансовой Академии при правительстве РФ Алексей Мартынов. «В контексте последних нескольких лет, начиная, наверное, с 2014 года, это день национальной гордости. Это началось с возвращения Крыма в родную гавань, общего национального подъема, возвращения статуса великой сверхдержавы, формирования нового геополитического евразийского центра вокруг России. Справедливое вмешательство в гражданскую войну на территории соседнего государства в наших национальных интересах — защите своих, также сыграло свою роль. Эти изменения, безусловно, связаны с деятельностью нашего президента», — сказал Алексей Мартынов. По его словам, внутренняя политика российского лидера также повлияла на патриотический подъем и восприятие праздника. «Это не только внешние геополитические истории, но и внутренние. Стало иначе реализовываться развитие страны и раскрытие ее потенциала. Важно отметить особенное внимание к детям, молодежи, нашему будущему. Это все то, во главе чего стоит президент — нацпроекты, инфраструктурные изменения. Понятно, что подобные подходы связаны с серьезным внешним давлением. Это еще больше убеждает, что мы стоим на правильном пути. Оттолкнуться можно только от того, что сопротивляется. Если идет такое сопротивление внешнее, значит, все правильно», — подчеркнул политолог. Он отметил, что отношение ко Дню России в значительной степени изменилось в сравнении с прошлыми десятилетиями. «Сегодня совершенно по-другому воспринимается День России как день гордости за страну. Несмотря на то, что уже почти 30 лет существует этот праздник, долгое время он ассоциировался с событиями 1990-х годов. Люди видели в нем обычный выходной день», — заключил собеседник URA.RU. 12 июня в нашей стране отмечается государственный праздник — День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Свое привычное название праздник получил в 2002 году. Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны. Он заявил, что этот день знаменует единство народа, преданность стране и теплое отношение к Родине.