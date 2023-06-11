11 июня 2023
10 июня 2023

В День России губернатору ХМАО подарили умную колонку. Видео

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Пресс-конференция Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск , комарова наталья
Умную колонку вручили губернатору ХМАО представители VK Music Фото:

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой представители VK Music подарили умную колонку VK Капсулу Нео. Все это произошло на Центральной площади Ханты-Мансийска во время празднования Дня России. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий.

«Наталью Комарову остановили на Центральной площади возле шатра VK Music. Представители организации решили рассказать о переходе на цифровой способ связи, после чего вручили в подарок VK Капсулу Нео», — рассказывает журналист URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой Наталью Комарову. Президент России отметил вклад губернатора Югры в укреплении обороноспособности страны. А также похвалил за эффективное решение задач государственной важности.

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Губернатору ХМАО Наталье Комаровой представители VK Music подарили умную колонку VK Капсулу Нео. Все это произошло на Центральной площади Ханты-Мансийска во время празднования Дня России. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий. «Наталью Комарову остановили на Центральной площади возле шатра VK Music. Представители организации решили рассказать о переходе на цифровой способ связи, после чего вручили в подарок VK Капсулу Нео», — рассказывает журналист URA.RU. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой Наталью Комарову. Президент России отметил вклад губернатора Югры в укреплении обороноспособности страны. А также похвалил за эффективное решение задач государственной важности.
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