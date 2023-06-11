Умную колонку вручили губернатору ХМАО представители VK Music Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой представители VK Music подарили умную колонку VK Капсулу Нео. Все это произошло на Центральной площади Ханты-Мансийска во время празднования Дня России. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий.

«Наталью Комарову остановили на Центральной площади возле шатра VK Music. Представители организации решили рассказать о переходе на цифровой способ связи, после чего вручили в подарок VK Капсулу Нео», — рассказывает журналист URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой Наталью Комарову. Президент России отметил вклад губернатора Югры в укреплении обороноспособности страны. А также похвалил за эффективное решение задач государственной важности.